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Наглая копия: первый российский смартфон оказался "двойником" девайса из Бангладеш

2 октября 2023 23:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Наглая копия: первый российский смартфон оказался "двойником" девайса из Бангладеш
Смартфоны из России и Бангладеш. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Смартфон "Р-Фон", который в РФ позиционируется как собственная разработка, оказался копией устройства Symphony Helio 80 из Бангладеш. Оба телефона имеют одинаковый дизайн и схожие характеристики.

Об этом пишет издание Сnews.ru.

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Обозреватели отмечают, что смартфоны "Р-Фон" и Helio 80 практически одинаковы.

Они полностью идентичны начинкой и корпусом, но отличаются операционной системой и логотипом:

  • Symphony Helio 80 работает на Android,
  • на "Р-фон" установлена "Роса Мобайл" на базе Linux.

Правда, "Р-ФОН" стоит дороже. Его будут продавать по 40 тысяч рублей. Это втрое дороже, чем в Бангладеш.

Также сообщается, что официальная презентация "Р-ФОН" ожидается к концу этого года.

Смартфон РФ
Смартфон РФ "Р-Фон". Фото: скриншот

Напомним, Honor выпустил смартфон X50, соединивший в себе доступность цены и мощные характеристики. Также сообщалось, что OnePlus выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году.

Мы писали, что сегодня многим пользователям сложно сделать свой выбор между двумя самыми дешевыми флагманами iPhone 15 и Samsung Galaxy S23. Эксперты сравнили смартфоны и имеют несколько советов для потребителей.

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