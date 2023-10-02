Наглая копия: первый российский смартфон оказался "двойником" девайса из Бангладеш

Смартфоны из России и Бангладеш. Фото: скриншот

Смартфон "Р-Фон", который в РФ позиционируется как собственная разработка, оказался копией устройства Symphony Helio 80 из Бангладеш. Оба телефона имеют одинаковый дизайн и схожие характеристики.

Об этом пишет издание Сnews.ru.

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Обозреватели отмечают, что смартфоны "Р-Фон" и Helio 80 практически одинаковы.

Они полностью идентичны начинкой и корпусом, но отличаются операционной системой и логотипом:

Symphony Helio 80 работает на Android,

на "Р-фон" установлена "Роса Мобайл" на базе Linux.

Правда, "Р-ФОН" стоит дороже. Его будут продавать по 40 тысяч рублей. Это втрое дороже, чем в Бангладеш.

Также сообщается, что официальная презентация "Р-ФОН" ожидается к концу этого года.

Смартфон РФ "Р-Фон". Фото: скриншот

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