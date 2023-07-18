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Лучшие смартфоны для фотографирования в 2023 году

18 июля 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 3 смартфонов для фотографирования в 2023 году
Смартфоны без шансов превосходят традиционные фотоаппараты по компактности. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Современные смартфоны не только обладают мощными датчиками изображения, но и полезными функциями, которые мгновенно обрабатывают ваши снимки и улучшат резкость, баланс белого и т.д. А некоторые телефоны могут создавать даже более лучшие фотографии, чем отдельные фотоаппараты.

Издание Digital Camera World протестировало и выбрало лучшие из лучших камерофонов в 2023 году.

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1. Google Pixel 7 Pro

Фото: gsmarena

Характеристики

  • Дата выхода: февраль 2022 года.
  • Задние камеры: 50 Мп (f/1.85) основная, 12 Мп (f/2.2) сверхширокоугольная, 48 Мп (f/3.5) телефото с 5-кратным оптическим зумом.
  • Фронтальная камера: 10,8 Мп (f/2.2).
  • OIS: да.
  • Вес: 7,5 унций (212 г).
  • Размеры: 6.4 x 3 x 0.3 дюйма (162.9 x 76.6 x 8.9 мм).
  • Память: 28 ГБ, 256 ГБ.

Плюсы

  • Впечатляющий набор камер.
  • Поддерживает беспроводную зарядку.
  • Водонепроницаемый по стандарту IP68.

Минусы

  • Гораздо дороже Pixel 7.
  • Разделенный дизайн камеры.
  • Медленнее заряжается, чем конкуренты.

2. Samsung Galaxy S23 Ultra

Фото: gsmarena

Характеристики

  • Задние камеры: 200 Мп основная, 12 Мп сверхширокоугольная, 10 Мп телефото (3-кратный зум), 10 Мп телефото (10-кратный зум).
  • Фронтальная камера: 12 МП.
  • Габариты: 78.1 X 163.4 X 8.9 мм.
  • Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

Плюсы

  • 200-мегапиксельный детектор камеры.
  • Приложение для съемки в формате RAW с разрешением 50 МП.
  • Новейший процессор Qualcomm Snapdragon для Galaxy.
  • Большой экран с поддержкой S Pen.

Минусы

  • Слишком велик акцент на более широкой экосистеме Galaxy.
  • Интерфейс все еще ощущается как перефразировка работы, которую Google уже сделал.

3. Apple iPhone 14 Pro

Фото: almastore

Характеристики

  • Дата выпуска: сентябрь 2022г.
  • Задние камеры: 48 Мп (f/1.8) основная с 2-кратным оптическим зумом, 12 Мп (f/2.2) сверхширокоугольная, 12 Мп (f/2.8) телефото с 3-кратным оптическим зумом.
  • Фронтальная камера: 12 Мп (f/1.9).
  • OIS: да.
  • Вес: 207 г.
  • Габариты: 147.5 x 71.5 x 7.9 мм.
  • Память 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

Плюсы

  • Отличная производительность камеры.
  • Фотографии в формате RAW насыщены деталями.
  • Премиальный дизайн IP68.
  • Мощная внутренняя внутренность.

Минусы

  • Фотокамера не лучшая в своем классе.
  • Слишком дорог.

Ранее мы сообщали о подробностях выпуска революционного устройства без дисплея – "убийце смартфонов" Humane Ai Pin. Также мы писали, каким будет новый Samsung Galaxy S23 FE.

 

 

 

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