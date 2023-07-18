ТОП 3 смартфонов для фотографирования в 2023 году

Смартфоны без шансов превосходят традиционные фотоаппараты по компактности. Фото: freepik

Современные смартфоны не только обладают мощными датчиками изображения, но и полезными функциями, которые мгновенно обрабатывают ваши снимки и улучшат резкость, баланс белого и т.д. А некоторые телефоны могут создавать даже более лучшие фотографии, чем отдельные фотоаппараты.

Издание Digital Camera World протестировало и выбрало лучшие из лучших камерофонов в 2023 году.

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1. Google Pixel 7 Pro

Фото: gsmarena

Характеристики

Дата выхода: февраль 2022 года.

Задние камеры: 50 Мп (f/1.85) основная, 12 Мп (f/2.2) сверхширокоугольная, 48 Мп (f/3.5) телефото с 5-кратным оптическим зумом.

Фронтальная камера: 10,8 Мп (f/2.2).

OIS: да.

Вес: 7,5 унций (212 г).

Размеры: 6.4 x 3 x 0.3 дюйма (162.9 x 76.6 x 8.9 мм).

Память: 28 ГБ, 256 ГБ.

Плюсы

Впечатляющий набор камер.

Поддерживает беспроводную зарядку.

Водонепроницаемый по стандарту IP68.

Минусы

Гораздо дороже Pixel 7.

Разделенный дизайн камеры.

Медленнее заряжается, чем конкуренты.

2. Samsung Galaxy S23 Ultra

Фото: gsmarena

Характеристики

Задние камеры: 200 Мп основная, 12 Мп сверхширокоугольная, 10 Мп телефото (3-кратный зум), 10 Мп телефото (10-кратный зум).

Фронтальная камера: 12 МП.

Габариты: 78.1 X 163.4 X 8.9 мм.

Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

Плюсы

200-мегапиксельный детектор камеры.

Приложение для съемки в формате RAW с разрешением 50 МП.

Новейший процессор Qualcomm Snapdragon для Galaxy.

Большой экран с поддержкой S Pen.

Минусы

Слишком велик акцент на более широкой экосистеме Galaxy.

Интерфейс все еще ощущается как перефразировка работы, которую Google уже сделал.

3. Apple iPhone 14 Pro

Фото: almastore

Характеристики

Дата выпуска: сентябрь 2022г.

Задние камеры: 48 Мп (f/1.8) основная с 2-кратным оптическим зумом, 12 Мп (f/2.2) сверхширокоугольная, 12 Мп (f/2.8) телефото с 3-кратным оптическим зумом.

Фронтальная камера: 12 Мп (f/1.9).

OIS: да.

Вес: 207 г.

Габариты: 147.5 x 71.5 x 7.9 мм.

Память 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

Плюсы

Отличная производительность камеры.

Фотографии в формате RAW насыщены деталями.

Премиальный дизайн IP68.

Мощная внутренняя внутренность.

Минусы

Фотокамера не лучшая в своем классе.

Слишком дорог.

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