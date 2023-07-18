ТОП 3 смартфонов для фотографирования в 2023 году

Лучшие смартфоны для фотографирования в 2023 году
Современные смартфоны не только обладают мощными датчиками изображения, но и полезными функциями, которые мгновенно обрабатывают ваши снимки и улучшат резкость, баланс белого и т.д. А некоторые телефоны могут создавать даже более лучшие фотографии, чем отдельные фотоаппараты.
Издание Digital Camera World протестировало и выбрало лучшие из лучших камерофонов в 2023 году.
1. Google Pixel 7 Pro
Характеристики
- Дата выхода: февраль 2022 года.
- Задние камеры: 50 Мп (f/1.85) основная, 12 Мп (f/2.2) сверхширокоугольная, 48 Мп (f/3.5) телефото с 5-кратным оптическим зумом.
- Фронтальная камера: 10,8 Мп (f/2.2).
- OIS: да.
- Вес: 7,5 унций (212 г).
- Размеры: 6.4 x 3 x 0.3 дюйма (162.9 x 76.6 x 8.9 мм).
- Память: 28 ГБ, 256 ГБ.
Плюсы
- Впечатляющий набор камер.
- Поддерживает беспроводную зарядку.
- Водонепроницаемый по стандарту IP68.
Минусы
- Гораздо дороже Pixel 7.
- Разделенный дизайн камеры.
- Медленнее заряжается, чем конкуренты.
2. Samsung Galaxy S23 Ultra
Характеристики
- Задние камеры: 200 Мп основная, 12 Мп сверхширокоугольная, 10 Мп телефото (3-кратный зум), 10 Мп телефото (10-кратный зум).
- Фронтальная камера: 12 МП.
- Габариты: 78.1 X 163.4 X 8.9 мм.
- Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.
Плюсы
- 200-мегапиксельный детектор камеры.
- Приложение для съемки в формате RAW с разрешением 50 МП.
- Новейший процессор Qualcomm Snapdragon для Galaxy.
- Большой экран с поддержкой S Pen.
Минусы
- Слишком велик акцент на более широкой экосистеме Galaxy.
- Интерфейс все еще ощущается как перефразировка работы, которую Google уже сделал.
3. Apple iPhone 14 Pro
Характеристики
- Дата выпуска: сентябрь 2022г.
- Задние камеры: 48 Мп (f/1.8) основная с 2-кратным оптическим зумом, 12 Мп (f/2.2) сверхширокоугольная, 12 Мп (f/2.8) телефото с 3-кратным оптическим зумом.
- Фронтальная камера: 12 Мп (f/1.9).
- OIS: да.
- Вес: 207 г.
- Габариты: 147.5 x 71.5 x 7.9 мм.
- Память 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.
Плюсы
- Отличная производительность камеры.
- Фотографии в формате RAW насыщены деталями.
- Премиальный дизайн IP68.
- Мощная внутренняя внутренность.
Минусы
- Фотокамера не лучшая в своем классе.
- Слишком дорог.
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