Названные причины подорожания iPhone 15 Pro: подробности
1 августа 2023 20:40
Обычные модели iPhone 15 получают прошлогодний процессор, но новые профессиональные телефоны будут заметно более быстрыми. Фото: gadgets360
Стало известно, что новый iPhone 15 Pro получит титановую рамку вместо корпуса из нержавеющей стали. Устройство станет легче и крепче, но, вероятно, подорожает.
Об этом написал Bloomberg.
Читайте также:
Какие еще изменения прогнозируют на iPhone
- Ширина рамок вокруг экрана в новом iPhone Pro снизится с 2,2 мм до 1,5 мм.
- В новых iPhone порт Lightning заменят USB-C.
- Произойдет серьезное обновление задней камеры, в том числе обновленные объективы и возможность получить гораздо более широкий диапазон оптического зума на самой большой модели.
- Обычные модели iPhone 15 получают прошлогодний процессор A16, новые профессиональные телефоны переходят на 3-нанометровый чип, который заметно быстрее.
- Новые iPhone заменят традиционную кнопку отключения звука на многофункциональную.
- В новых базовых моделях вместо привычного выреза будет "Динамический остров", что придаст телефонам сходство с дорогим iPhone Pro.
- Модель Max новой линейки может подорожать сразу на 200 долларов . А за пределами США все четыре модели серии iPhone 15 тоже, вероятно, подорожают.
Напомним, Apple на днях представила пользователям тестирование бета-версии iOS 17. Также сообщалось, что Apple изменила планы производства гарнитуры Vision Pro.