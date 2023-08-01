Названные причины подорожания iPhone 15 Pro: подробности

Обычные модели iPhone 15 получают прошлогодний процессор, но новые профессиональные телефоны будут заметно более быстрыми. Фото: gadgets360

Стало известно, что новый iPhone 15 Pro получит титановую рамку вместо корпуса из нержавеющей стали. Устройство станет легче и крепче, но, вероятно, подорожает.

Об этом написал Bloomberg.

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Ширина рамок вокруг экрана в новом iPhone Pro снизится с 2,2 мм до 1,5 мм.

В новых iPhone порт Lightning заменят USB-C.

Произойдет серьезное обновление задней камеры, в том числе обновленные объективы и возможность получить гораздо более широкий диапазон оптического зума на самой большой модели.

Обычные модели iPhone 15 получают прошлогодний процессор A16, новые профессиональные телефоны переходят на 3-нанометровый чип, который заметно быстрее.

Новые iPhone заменят традиционную кнопку отключения звука на многофункциональную.

В новых базовых моделях вместо привычного выреза будет "Динамический остров", что придаст телефонам сходство с дорогим iPhone Pro.

Модель Max новой линейки может подорожать сразу на 200 долларов . А за пределами США все четыре модели серии iPhone 15 тоже, вероятно, подорожают.

Напомним, Apple на днях представила пользователям тестирование бета-версии iOS 17. Также сообщалось, что Apple изменила планы производства гарнитуры Vision Pro.