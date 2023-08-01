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Названные причины подорожания iPhone 15 Pro: подробности

1 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Названные причины подорожания iPhone 15 Pro: подробности
Обычные модели iPhone 15 получают прошлогодний процессор, но новые профессиональные телефоны будут заметно более быстрыми. Фото: gadgets360
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Стало известно, что новый iPhone 15 Pro получит титановую рамку вместо корпуса из нержавеющей стали. Устройство станет легче и крепче, но, вероятно, подорожает.

Об этом написал Bloomberg.

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Какие еще изменения прогнозируют на iPhone

  • Ширина рамок вокруг экрана в новом iPhone Pro снизится с 2,2 мм до 1,5 мм.
  • В новых iPhone порт Lightning заменят USB-C.
  • Произойдет серьезное обновление задней камеры, в том числе обновленные объективы и возможность получить гораздо более широкий диапазон оптического зума на самой большой модели.
  • Обычные модели iPhone 15 получают прошлогодний процессор A16, новые профессиональные телефоны переходят на 3-нанометровый чип, который заметно быстрее.
  • Новые iPhone заменят традиционную кнопку отключения звука на многофункциональную.
  • В новых базовых моделях вместо привычного выреза будет "Динамический остров", что придаст телефонам сходство с дорогим iPhone Pro.
  • Модель Max новой линейки может подорожать сразу на 200 долларов . А за пределами США все четыре модели серии iPhone 15 тоже, вероятно, подорожают.

Напомним, Apple на днях представила пользователям тестирование бета-версии iOS 17. Также сообщалось, что Apple изменила планы производства гарнитуры Vision Pro.

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