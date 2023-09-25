Линейка iPhone 15: назван смартфон, не соответствующий показателю цена — качество

Эксперты: iPhone 15 стоит дороже, чем он того стоит. Фото: apple.com

По мнению экспертов, базовая модель iPhone 15 является самым переоцененным смартфоном Apple на рынке в 2023 году. При цене в 799 долларов устройство уступает многим конкурентам с Android.

Об этом сообщил iTechUA.

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Смартфон оснащен устаревшим 60 Гц дисплеем, в то время как большинство смартфонов Android в этой ценовой нише имеют 120 Гц экраны.

У iPhone 15 отсутствует функция Always on display (помогает оставаться на связи, позволяя просматривать уведомления на экране блокировки, не касаясь смартфона).

Устройство имеет 48 МП основную камеру, но лишено оптического зума и оснащено старым ультрашироким объективом.

Модель работает на чипе A16 Bionic, уже устаревшем по сравнению с новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 2.

Емкость аккумулятора в iPhone 15 составляет 3349 мАч. У iPhone 14 она была больше — 3279 мАч. Не говоря о батареях многих конкурентов с Android, имеющих емкость 4000 – 5000 мАч.

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