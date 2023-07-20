Ненужный риск: почему нельзя держать смартфон в кармане
Держать телефон в кармане удобно и так поступают почти все. Но такая привычка приводит ко многим рискам.
Есть по меньшей мере четыре причины, чтобы не носить так смартфон. Об этом сообщил NV.
Чтобы не повредить смартфон
Кроме смартфона в кармане могут лежать другие предметы, например, ключи от квартиры. Трение и давление кармана в таком случае могут приводить к трещинам и другим повреждениям экрана.
Чтобы уберечься от карманников
Телефон в кармане привлекает карманников, как легкая добыча. Особенно, когда носить его в заднем кармане.
Чтобы чрезмерно не отворачиваться
Телефон в кармане приводит к желанию его постоянно проверять. Это означает, что человек сосредоточен на своем гаджете и снижает внимание к окружающей обстановке. А от этого портятся отношения с близкими людьми.
Чтобы не навредить здоровью
Apple много раз предупреждала фанатов iPhone не носить мобильный телефон в кармане. В инструкциях к iPhone написано, что телефоны следует всегда держать на расстоянии 10-15 миллиметров от тела. Такая оговорка возникла потому, что имплантированные кардиостимуляторы и дефибрилляторы могут содержать датчики, реагирующие на магниты и радиоволны, излучаемые телефоном.
Как правильно носить телефон
- в сумке на поясе;
- в чехле на цепочке.
Не оставляйте смартфон в кармане, хотя бы когда вы не двигаетесь, положите устройство на стол.
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