Почему нельзя держать смартфон в кармане

Кроме смартфона, в кармане могут лежать другие предметы, которые могут повредить экран устройства. Фото: freepik

Держать телефон в кармане удобно и так поступают почти все. Но такая привычка приводит ко многим рискам.

Есть по меньшей мере четыре причины, чтобы не носить так смартфон. Об этом сообщил NV.

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Чтобы не повредить смартфон

Кроме смартфона в кармане могут лежать другие предметы, например, ключи от квартиры. Трение и давление кармана в таком случае могут приводить к трещинам и другим повреждениям экрана.

Чтобы уберечься от карманников

Телефон в кармане привлекает карманников, как легкая добыча. Особенно, когда носить его в заднем кармане.

Чтобы чрезмерно не отворачиваться

Телефон в кармане приводит к желанию его постоянно проверять. Это означает, что человек сосредоточен на своем гаджете и снижает внимание к окружающей обстановке. А от этого портятся отношения с близкими людьми.

Чтобы не навредить здоровью

Apple много раз предупреждала фанатов iPhone не носить мобильный телефон в кармане. В инструкциях к iPhone написано, что телефоны следует всегда держать на расстоянии 10-15 миллиметров от тела. Такая оговорка возникла потому, что имплантированные кардиостимуляторы и дефибрилляторы могут содержать датчики, реагирующие на магниты и радиоволны, излучаемые телефоном.

Как правильно носить телефон

в сумке на поясе;

в чехле на цепочке.

Не оставляйте смартфон в кармане, хотя бы когда вы не двигаетесь, положите устройство на стол.

Ранее мы писали, полезно ли оставлять смартфон заряжать на ночь. Также сообщали главные признаки, когда следует менять аккумулятор в iPhone.