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Nokia випустила нові моделі кнопкових телефонів, які місяць тримають заряд

4 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Nokia випустила нові моделі кнопкових телефонів, які місяць тримають заряд
Nokia випустила нові моделі старих добрих кнопкових телефонів. Фото: Nokia
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Поки світові виробники смартфонів змагаються між собою преміальними флагманами, Nokia випустила нові моделі старих добрих кнопкових телефонів — 130 і 150. Вони мають схожі характеристики, окрім того, що у молодшої моделі взагалі не буде камери.

Про це повідомив офіційний сайт компанії Nokia.

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"Nokia 150 може похвалитися сучасним преміальним дизайном і водночас витривалістю до ударів повсякденного життя. Завдяки довговічному акумулятору та ергономічній формі ви можете з комфортом розмовляти або писати текстові повідомлення годинами", – йдеться у повідомленні компанії.

Основні характеристики телефонів Nokia

  • ОС: Series 30+, яка включає культову гру Snake;
  • 2,4-дюймовий QVGA-дисплей;
  • знімний акумулятор 1450 мАг тримає в режимі standby 30 днів, здатний на 20 годин безперервних розмов;
  • 12-клавішна цифрова панель;
  • камера 0,3 МП (відсутня на Nokia 130);
  • роз'єми для навушників та зарядки;
  • FM-радіоприймач: дротовий та бездротовий подвійний режим;
  • слот для карти пам’яті MicroSD;
  • клас захисту IP52 (від пилу та води, але не повністю водонепроникний).

На думку експертів, телефони коштуватимуть не більше 50 доларів.

Раніше ми писали, що Infinix випускає новий смартфон для геймерів. Також публікували рейтинг смартфонів для фотографування у 2023 році.

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