Nokia випустила нові моделі кнопкових телефонів, які місяць тримають заряд

Nokia випустила нові моделі старих добрих кнопкових телефонів. Фото: Nokia

Поки світові виробники смартфонів змагаються між собою преміальними флагманами, Nokia випустила нові моделі старих добрих кнопкових телефонів — 130 і 150. Вони мають схожі характеристики, окрім того, що у молодшої моделі взагалі не буде камери.

Про це повідомив офіційний сайт компанії Nokia.

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"Nokia 150 може похвалитися сучасним преміальним дизайном і водночас витривалістю до ударів повсякденного життя. Завдяки довговічному акумулятору та ергономічній формі ви можете з комфортом розмовляти або писати текстові повідомлення годинами", – йдеться у повідомленні компанії.

Основні характеристики телефонів Nokia

ОС: Series 30+, яка включає культову гру Snake;

2,4-дюймовий QVGA-дисплей;

знімний акумулятор 1450 мАг тримає в режимі standby 30 днів, здатний на 20 годин безперервних розмов;

12-клавішна цифрова панель;

камера 0,3 МП (відсутня на Nokia 130);

роз'єми для навушників та зарядки;

FM-радіоприймач: дротовий та бездротовий подвійний режим;

слот для карти пам’яті MicroSD;

клас захисту IP52 (від пилу та води, але не повністю водонепроникний).

На думку експертів, телефони коштуватимуть не більше 50 доларів.

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