ТОП-10 кращих Android смартфонів у липні 2023 року

Ігровий смартфон Red Magic 8S Pro вкотре посів перше місце у рейтингу AnTuTu. Фото: gagadget

Відомий бенчмарк AnTuTu випустив свіжий рейтинг смартфонів Android за липень 2023 року. Пристрої оцінювались за середнім значенням усіх даних про нього.

Преміальні моделі

Ігровий смартфон Red Magic 8S Pro знову посів перше місце — його середній результат становив 1633002 бали. Успіх пристрою пояснюється використанням у ньому надсучасного процесора

Snapdragon 8 Gen2. За ним на п'єдесталі опинилися:

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iQOO 11S — 1629470 балів;

vivo X90 Pro+ — 1611508 балів.

Бюджетні смартфони

Redmi Note 12 Turbo — 1150430 балів;

Realme GT Neo5 SE — 1131196 балів;

iQOO Neo7 SE — 949420 балів.

Що таке Red Magic 8Pro+

Один з найкращих флагманських телефонів Android цього року, з сучасною технологією селфі-камери під дисплеєм та активною системою охолодження на додаток до такого обладнання як Snapdragon 8Gen2, LPPD5X та UFS 4.0.

Повноекранний 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей з гнучким прямим екраном та UDC-камерою, підтримує частоту оновлення 120 Гц та частоту дискретизації дотику 960 Гц.

Використовує технологію рідинного охолодження VC з подвійною помпою на рівні 3D-криги, повітропровід повного проникнення та відцентрові вентилятори, щоб ефективно знизити температуру корпусу та забезпечити довгі години гри без перегріву.

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