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Nokia выпустила новые модели кнопочных телефонов, которые месяц держат заряд

4 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Nokia выпустила новые модели кнопочных телефонов, которые месяц держат заряд
Nokia выпустила новые модели старых добрых кнопочных телефонов. Фото: Nokia
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Пока мировые производители смартфонов соперничают между собой премиальными флагманами, Nokia выпустила новые модели старых добрых кнопочных телефонов — 130 и 150. Они имеют схожие характеристики, кроме того, что у младшей модели вообще не будет камеры.

Об этом сообщил официальный сайт компании Nokia.

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"Nokia 150 может похвастаться современным премиальным дизайном и одновременно выносливостью к ударам повседневной жизни. Благодаря долговечному аккумулятору и эргономичной форме вы можете с комфортом разговаривать или писать текстовые сообщения часами", – говорится в сообщении компании.

Основные характеристики телефонов Nokia

  • ОС: Series 30+, включающая культовую игру Snake;
  • 2,4-дюймовый QVGA-дисплей;
  • съемный аккумулятор 1450 мАч держит в режиме standby 30 дней, способен на 20 часов непрерывных разговоров;
  • 12-клавишная цифровая панель;
  • камера 0,3 МП (отсутствует на Nokia 130);
  • разъемы для наушников и зарядки;
  • FM-радио: проводной и беспроводной двойной режим;
  • слот для карты памяти MicroSD;
  • класс защиты IP52 (от пыли и воды, но не полностью водонепроницаемый).

По мнению экспертов, телефоны будут стоить не больше 50 долларов.

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