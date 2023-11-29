Новая функция iPhone: как включить режим защиты глаз, появившийся в iOS 17

Apple рекомендует держать устройства на расстоянии не менее 30 см от глаз. Фото: creativebooster.net

Одна из новых функций для здоровья на iPhone и iPad в iOS 17 называется Screen Distance — она может предотвратить перенапряжение глаз для всех, а также снизить риск близорукости у детей. Настроить ее очень просто.

Об этом сообщил 9to5mac.

Читайте также:

Apple подчеркивает, что лучше всего держать устройства на расстоянии не менее 30 см от глаз. Но, конечно, не все соблюдают это правило.

Поэтому в iOS 17 и iPadOS 17 появилась новая функция Screen Distance ("Расстояние до экрана"), позволяющая легко выработать привычку пользоваться iPhone и iPad на здоровом расстоянии.

Как работает Screen Distance

Функция с помощью селфи-камеры измеряет расстояние между экраном и глазами пользователя. Камера не снимает изображения или видео, а собранные данные остаются на устройстве и не передаются в Apple.

Если iPhone или iPad находится ближе 30 см к глазам в течение нескольких минут, на экране появится уведомление с предложением отдалить дисплей от глаз.

Как настроить функцию

На iPhone или iPad с Face ID под управлением iOS 17 откройте приложение "Настройки".

Выберите Screen Time ("Время экрана") — посмотрите ниже и коснитесь Screen Distance ("Расстояние до экрана").

Щелкните Continue (Продолжить), затем Turn On Screen Distance ("Включить расстояние до экрана").

Фото: 9to5mac

После нажатия "Включить расстояние до экрана" все будет настроено.

На среднем и правом снимках экрана ниже показано, как это выглядит, когда iPhone или iPad обнаруживает, что вы держите устройство слишком близко.

После того как вы отведете его от лица, нажмите "Продолжить", чтобы выйти из всплывающего окна "Расстояние до экрана".

Фото: 9to5mac

Ранее мы писали, почему следует проигнорировать iPhone 15 и дождаться iPhone 16 в 2024 году. Также представляли ТОП 9 лучших iPhone для покупки в 2023 году.