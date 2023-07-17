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Новая линейка смартфонов Samsung 2023 года: какими будут цены

17 июля 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Новая линейка приборов Samsung 2023 года: какими будут цены
Ожидается, что 26 июля во время Galaxy Unpacked Samsung объявит о значительном росте цен на свои новые смартфоны. Фото: itechua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Samsung представит множество новинок во время Galaxy Unpacked 26 июля. В частности, компания покажет Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серии Galaxy Tab S9 и Galaxy Watch 6.

Об этом написал Pocketnow.

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Какими будут цены на новые устройства Samsung

Предполагается, что цена Galaxy Z Flip 5 будет выше, чем у Z Flip 4. По некоторым данным, модель на 256 ГБ будет стоить на 30 евро дороже, а устройство на 512 ГБ — на 50 евро. Пока неясно, за сколько будет продаваться модель на 128 ГБ, но она может подорожать по сравнению с начальной ценой Flip 4 в 1110 евро.

Значительно вырастет цена Galaxy Z Fold 5. Модель на 256 ГБ подорожает на 100 евро и обойдется в 1900 евро. Цена устройств на 512 ГБ и 1 ТБ поднимется на 120 евро. Соответственно, модели будут продавать за 2040 евро и 2280 евро.

Эти цены сформированы для Франции. Какими они будут в других европейских странах, пока неизвестно. Также нет уверенности в ценах в США, ведь новые смартфоны там часто имеют такие же цены, как и предыдущие модели из-за размера американского рынка.

Как рост цен повлияет на продажи Samsung

Samsung уже повысила цену на Galaxy Z Fold 4 за пределами США, и хотя это не помешало продажам, эксперты считают, что еще большее повышение стоимости смартфонов будет иметь ужасные результаты.

Ранее мы сообщали, что Apple изменила планы производства Vision Pro. Гарнитуры смешанной реальности для всех желающих не хватит.

Также мы публиковали рейтинг смартфонов Android в 2023 году по показателю цена-качество.

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