Новая линейка приборов Samsung 2023 года: какими будут цены

Ожидается, что 26 июля во время Galaxy Unpacked Samsung объявит о значительном росте цен на свои новые смартфоны. Фото: itechua

Samsung представит множество новинок во время Galaxy Unpacked 26 июля. В частности, компания покажет Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серии Galaxy Tab S9 и Galaxy Watch 6.

Об этом написал Pocketnow.

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Какими будут цены на новые устройства Samsung

Предполагается, что цена Galaxy Z Flip 5 будет выше, чем у Z Flip 4. По некоторым данным, модель на 256 ГБ будет стоить на 30 евро дороже, а устройство на 512 ГБ — на 50 евро. Пока неясно, за сколько будет продаваться модель на 128 ГБ, но она может подорожать по сравнению с начальной ценой Flip 4 в 1110 евро.

Значительно вырастет цена Galaxy Z Fold 5. Модель на 256 ГБ подорожает на 100 евро и обойдется в 1900 евро. Цена устройств на 512 ГБ и 1 ТБ поднимется на 120 евро. Соответственно, модели будут продавать за 2040 евро и 2280 евро.

Эти цены сформированы для Франции. Какими они будут в других европейских странах, пока неизвестно. Также нет уверенности в ценах в США, ведь новые смартфоны там часто имеют такие же цены, как и предыдущие модели из-за размера американского рынка.

Как рост цен повлияет на продажи Samsung

Samsung уже повысила цену на Galaxy Z Fold 4 за пределами США, и хотя это не помешало продажам, эксперты считают, что еще большее повышение стоимости смартфонов будет иметь ужасные результаты.

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