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Новые функции Viber: кто и когда сможет ими пользоваться

4 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Новые функции Viber: кто и когда сможет ими пользоваться
Viber предоставляет премиумпользователям возможность находиться на платформе конфиденциально. Фото: itc.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Две новые полезные функции появились в мессенджере Viber для премиум-пользователей. Впрочем, пока они будут доступны только владельцам iPhone.

Об этом пишет iTechua.

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Функция позволяет находиться на платформе конфиденциально. Пользователи смогут видеть, кто в сети, а их собственный статус будет отображаться как офлайн. Можно открывать сообщения, не показывая, что они были прочитаны.

Чтение голосовых сообщений

Функция преобразует аудио сообщение в текст.

Как получить доступ к новым функциям

Пользователи должны подписаться на Viber Plus за 1,99 дол. в месяц. Кроме новых функций, подписчики получат возможность не видеть рекламу.

Новые функции пока доступны только жителям Австралии, Австрии, Израиля, Индии, Италии, Кувейта, США, Тувалу, Чехии, Черногории, Швейцарии и Швеции.

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