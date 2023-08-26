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Новые гаджеты от Apple: когда состоится презентация смартфонов и часов

26 августа 2023 17:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Новые гаджеты от Apple: когда состоится презентация смартфонов и часов
Смартфон от Apple. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уже в следующем месяце состоится презентация новых гаджетов от Apple. По словам проверенных инсайдеров, iPhone 15 и другие новинки покажут 12 сентября.

Об этом ранее говорил Марк Гурман из Bloomberg, а сейчас — известный инсайдер из Китая Маджин Бу.

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Инсайдер из Китая заявил, что презентация состоится 12 сентября. В подтверждение своих слов он опубликовал соответствующий скриншот.

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Скриншот, опубликованный инсайдером. Фото: twitter.com/MajinBuOfficial
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Пост инсайдера. Фото: скриншот

Сообщается, что предварительный заказ на iPhone 15 будет возможен с 15 сентября, а в продажу новый смартфон поступит 22 числа. В сети также пишут, что iPhone 15 Ultra выйдет на месяц позже других новинок.

В сентябре представят Apple Watch нового поколения, а в октябре ожидается презентация компьютеров на Apple Silicon.

Напомним, в сентябре американская компания Apple выпустит iPhone 15. Однако у компании якобы возникли проблемы с серийным производством некоторых компонентов. Поэтому компания сокращает производство новых смартфонов.

Также мы писали, что технический аналитик инвестиционной компании Haitong International Securities из Гонконга Джефф Пу прогнозирует, что модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max 2024 будут поддерживать Wi-Fi 7. Также эксперт считает, что они будут иметь 48 МП объектив сверхширокоугольной камеры.

Добавим, аналитики прогнозируют, что только готовящиеся к выпуску Apple Watch 9 почти не будут отличаться от моделей прошлого года. А самые большие обновления готовят на 2024 год для юбилейных Watch X.

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