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ТОП 5 бюджетних бездротових навушників у 2023 році в Україні

11 липня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 бюджетних бездротових навушників у 2023 році в Україні
Якщо ви не тонкий цінитель музики, то для повсякденного життя та спорту згодяться й бюджетні навушники. Фото: huawei
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

За бездротові навушники не обов'язково переплачувати. В продажу можна знайти моделі з пристойною якістю звуку та автономність за ціною до 5 тис. гривень.

Отже, експерти NV розглянули популярний формат TWS (пара роздільних навушників).

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Sennheiser Sport True Wireless

Модель пристосована під заняття спортом, тож має щільну посадку у вухах та захист від вологи за стандартом IP54.

  • Ціна 4,4 тис. грн.
  • Час автономної роботи 9 годин.

Skullcandy Indy ANC True

Модель оснащена системою активного шумозаглушення, бездротовою зарядкою кейса та захистом від вологи за стандартом IP55.

  • Ціна 3,7 тис. грн
  • Час автономної роботи 9 годин.

Huawei FreeBuds 5

Мають активне шумозаглушення, чудове звучання та підтримку кодека LDAC для прослуховування музики в lossless-форматі.

  • Ціна 4.9 тис. грн
  • Час автономної роботи 5 годин.

Sony WF-C500

Гарний компроміс між ціною і якістю. Мають зручну посадку, пристойне звучання та захист від вологи IP54.

  • Ціна 2999 грн
  • Час автономної роботи 2,5 години.

JBL Live Flex

Мають "дорогий" дизайн, пристойне звучання та активне шумозаглушення.

  • Ціна 5 тис. грн
  • Час автономної роботи 6 годин.

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