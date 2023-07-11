ТОП 5 бюджетних бездротових навушників у 2023 році в Україні

Якщо ви не тонкий цінитель музики, то для повсякденного життя та спорту згодяться й бюджетні навушники. Фото: huawei

За бездротові навушники не обов'язково переплачувати. В продажу можна знайти моделі з пристойною якістю звуку та автономність за ціною до 5 тис. гривень.

Отже, експерти NV розглянули популярний формат TWS (пара роздільних навушників).

Читайте також:

Sennheiser Sport True Wireless

Модель пристосована під заняття спортом, тож має щільну посадку у вухах та захист від вологи за стандартом IP54.

Ціна 4,4 тис. грн.

Час автономної роботи 9 годин.

Skullcandy Indy ANC True

Модель оснащена системою активного шумозаглушення, бездротовою зарядкою кейса та захистом від вологи за стандартом IP55.

Ціна 3,7 тис. грн

Час автономної роботи 9 годин.

Huawei FreeBuds 5

Мають активне шумозаглушення, чудове звучання та підтримку кодека LDAC для прослуховування музики в lossless-форматі.

Ціна 4.9 тис. грн

Час автономної роботи 5 годин.

Sony WF-C500

Гарний компроміс між ціною і якістю. Мають зручну посадку, пристойне звучання та захист від вологи IP54.

Ціна 2999 грн

Час автономної роботи 2,5 години.

JBL Live Flex

Мають "дорогий" дизайн, пристойне звучання та активне шумозаглушення.

Ціна 5 тис. грн

Час автономної роботи 6 годин.

Раніше ми писали про кращі смартфони для літніх людей. Також повідомлялося, які iPad варто купувати у 2023 році.