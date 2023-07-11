ТОП 5 бюджетних бездротових навушників у 2023 році в Україні
За бездротові навушники не обов'язково переплачувати. В продажу можна знайти моделі з пристойною якістю звуку та автономність за ціною до 5 тис. гривень.
Отже, експерти NV розглянули популярний формат TWS (пара роздільних навушників).
Sennheiser Sport True Wireless
Модель пристосована під заняття спортом, тож має щільну посадку у вухах та захист від вологи за стандартом IP54.
- Ціна 4,4 тис. грн.
- Час автономної роботи 9 годин.
Skullcandy Indy ANC True
Модель оснащена системою активного шумозаглушення, бездротовою зарядкою кейса та захистом від вологи за стандартом IP55.
- Ціна 3,7 тис. грн
- Час автономної роботи 9 годин.
Huawei FreeBuds 5
Мають активне шумозаглушення, чудове звучання та підтримку кодека LDAC для прослуховування музики в lossless-форматі.
- Ціна 4.9 тис. грн
- Час автономної роботи 5 годин.
Sony WF-C500
Гарний компроміс між ціною і якістю. Мають зручну посадку, пристойне звучання та захист від вологи IP54.
- Ціна 2999 грн
- Час автономної роботи 2,5 години.
JBL Live Flex
Мають "дорогий" дизайн, пристойне звучання та активне шумозаглушення.
- Ціна 5 тис. грн
- Час автономної роботи 6 годин.
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