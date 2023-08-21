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Представлено Bluetooth-колонку Urbanista Malibu, якій не потрібна зарядка

21 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Представлено Bluetooth-колонку Urbanista Malibu, якій не потрібна зарядка
Колонка Malibu виготовлена з переробленого пластику та тканин. Фото: Urbanista
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Шведська компанія Urbanista представила бездротову колонку Malibu, що заряджається від сонячної батареї, з інтегрованою технологією сонячних елементів Powerfoyle. Стверджується, що колонка живиться й від штучного світла, тому ніколи не може розрядитися в принципі.

Про це повідомили на сайті компанії.

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Характеристики Urbanista Malibu

  • Колонка виготовлена з переробленого пластику та тканин.
  • Комплектується двома динаміками потужністю 10 Вт.
  • Продається з повним денним запасом заряду акумулятора.
  • На одному заряді без підживлення від світла колонка може працювати до 30 годин.
  • Можна відстежувати процес заряджання колонки в реальному часі за допомогою мобільного застосунку Malibu.
  • Колонка захищена за стандартом IP67 від води, піску, пилу та бруду.

Є можливість з'єднати дві колонки, щоб отримати справжній стереозвук за допомогою функції Stereo Link.

Ціна Urbanista Malibu

В Північній Америці колонка продається за 149 доларів 5499 грн за актуальним курсом.

Можна відстежувати процес заряджання колонки в реальному часі за допомогою застосунку Malibu. Фото: Urbanista

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