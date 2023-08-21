Представлено Bluetooth-колонку Urbanista Malibu, якій не потрібна зарядка
Шведська компанія Urbanista представила бездротову колонку Malibu, що заряджається від сонячної батареї, з інтегрованою технологією сонячних елементів Powerfoyle. Стверджується, що колонка живиться й від штучного світла, тому ніколи не може розрядитися в принципі.
Про це повідомили на сайті компанії.
Характеристики Urbanista Malibu
- Колонка виготовлена з переробленого пластику та тканин.
- Комплектується двома динаміками потужністю 10 Вт.
- Продається з повним денним запасом заряду акумулятора.
- На одному заряді без підживлення від світла колонка може працювати до 30 годин.
- Можна відстежувати процес заряджання колонки в реальному часі за допомогою мобільного застосунку Malibu.
- Колонка захищена за стандартом IP67 від води, піску, пилу та бруду.
Є можливість з'єднати дві колонки, щоб отримати справжній стереозвук за допомогою функції Stereo Link.
Ціна Urbanista Malibu
В Північній Америці колонка продається за 149 доларів — 5499 грн за актуальним курсом.
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