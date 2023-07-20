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Новий OnePlus 12: інсайдери назвали дату виходу та ціни на смартфон

20 липня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Новий OnePlus 12: інсайдери назвали дату виходу та ціни на смартфон
Зовні OnePlus 12, схожий на попередню модель, але має кілька ключових змін у дизайні. Фото: gagadget
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Поки Від OnePlus офіційно не повідомляв про дату виходу своєї нової моделі. Але інсайдери стверджують, презентація смартфона відбудеться в грудні цього року, а світовий запуск продукту почнеться у лютому 2024-го.

Про це повідомив Tech Advisor.

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Якою буде ціна OnePlus 12

Попередні моделі коштували:

  • OnePlus 11 (8 ГБ/128 ГБ) — 699 дол;
  • OnePlus 11 (16 ГБ/256 ГБ) — 799 дол;
  • OnePlus 10 Pro (8 ГБ/128 ГБ) — 899 дол;
  • OnePlus 10 Pro (12 ГБ/256 ГБ) — 969 дол;
  • OnePlus 10T (8 ГБ/128 ГБ) — 649 дол;
  • OnePlus 10T (16 ГБ/256 ГБ) — 749 дол.

Отже, OnePlus не збільшував радикально ціни на свої моделі, тому слід чекати, що 12 не буде коштувати набагато дорожче 11.

Характеристики OnePlus 12

  • Дисплей буде 6,7-дюймовою 2K AMOLED-панеллю з частотою оновлення 120 Гц.
  • Процесор Snapdragon 8 Gen 3.
  • Акумулятор місткістю від 5000 до 5400 мАг.
  • Дротова зарядка потужністю від 100 до 150 Вт.
  • Бездротова зарядка.

Камери

  • основна 50 МП;
  • надширококутна 50 МП;
  • перископічна 64 МП;
  • селфі-камера 32 МП.

Яким буде дизайн OnePlus 12

Дизайн OnePlus 12 показали на рендерах, створених OnLeaks й опублікованих SmartPrix.

Зовні смартфон, схожий на OnePlus 11, але має кілька ключових змін у дизайні. Спереду рамка навколо дисплея стала тоншою, а селфі-камера перемістилася з кута екрану в центр. А на задній панелі є довгий перископний зум-об'єктив на острівці камери.

Раніше ми писали, що Infinix випускає новий смартфон для геймерів. Також публікували рейтинг смартфонів для фотографування у 2023 році.

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