Новый OnePlus 12: инсайдеры назвали дату выхода и цены на смартфон
Пока От OnePlus официально не сообщал о дате выхода своей новой модели. Но инсайдеры утверждают, что презентация смартфона состоится в декабре этого года, а мировой запуск продукта начнется в феврале 2024-го.
Об этом сообщил Tech Advisor.
Какова цена OnePlus 12
Предыдущие модели стоили:
- OnePlus 11 (8 ГБ/128 ГБ) — 699 долл.;
- OnePlus 11 (16 ГБ/256 ГБ) — 799 долл.;
- OnePlus 10 Pro (8 ГБ/128 ГБ) — 899 долл.;
- OnePlus 10 Pro (12 ГБ/256 ГБ) — 969 долл.;
- OnePlus 10T (8 ГБ/128 ГБ) — 649 долл.;
- OnePlus 10T (16 ГБ/256 ГБ) — 749 дол.
Следовательно, OnePlus не увеличивал радикально цены на свои модели, потому следует ожидать, что 12 не будет стоить гораздо дороже 11.
Характеристики OnePlus 12
- Дисплей будет 6,7-дюймовой 2K AMOLED-панелью с частотой обновления 120 Гц.
- Процессор Snapdragon 8 Gen 3
- Аккумулятор емкостью от 5000 до 5400 мАч.
- Проводная зарядка мощностью от 100 до 150 Вт.
- Беспроводная зарядка.
Камеры
- основная 50 МП;
- сверхширокоугольная 50 МП;
- перископическая 64 МП;
- селфи-камера 32 МП.
Каким будет дизайн OnePlus 12
Внешне смартфон похож на OnePlus 11, но имеет несколько ключевых изменений в дизайне. Впереди рамка вокруг дисплея стала тоньше, а селфи-камера переместилась из угла экрана в центр. А на задней панели есть длинный перископный зум-объектив на островке камеры.
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