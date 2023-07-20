Новый OnePlus 12: инсайдеры назвали дату выхода и цены на смартфон

Внешне OnePlus 12 похож на предыдущую модель, но имеет несколько ключевых изменений в дизайне. Фото: gagadget

Пока От OnePlus официально не сообщал о дате выхода своей новой модели. Но инсайдеры утверждают, что презентация смартфона состоится в декабре этого года, а мировой запуск продукта начнется в феврале 2024-го.

Об этом сообщил Tech Advisor.

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Предыдущие модели стоили:

OnePlus 11 (8 ГБ/128 ГБ) — 699 долл.;

OnePlus 11 (16 ГБ/256 ГБ) — 799 долл.;

OnePlus 10 Pro (8 ГБ/128 ГБ) — 899 долл.;

OnePlus 10 Pro (12 ГБ/256 ГБ) — 969 долл.;

OnePlus 10T (8 ГБ/128 ГБ) — 649 долл.;

OnePlus 10T (16 ГБ/256 ГБ) — 749 дол.

Следовательно, OnePlus не увеличивал радикально цены на свои модели, потому следует ожидать, что 12 не будет стоить гораздо дороже 11.

Характеристики OnePlus 12

Дисплей будет 6,7-дюймовой 2K AMOLED-панелью с частотой обновления 120 Гц.

Процессор Snapdragon 8 Gen 3

Аккумулятор емкостью от 5000 до 5400 мАч.

Проводная зарядка мощностью от 100 до 150 Вт.

Беспроводная зарядка.

Камеры

основная 50 МП;

сверхширокоугольная 50 МП;

перископическая 64 МП;

селфи-камера 32 МП.

Каким будет дизайн OnePlus 12

Дизайн OnePlus 12 показали на рендерах, созданных OnLeaks и опубликованных SmartPrix.

Внешне смартфон похож на OnePlus 11, но имеет несколько ключевых изменений в дизайне. Впереди рамка вокруг дисплея стала тоньше, а селфи-камера переместилась из угла экрана в центр. А на задней панели есть длинный перископный зум-объектив на островке камеры.

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