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Обещают революцию: каким будет сложен смартфон Honor Magic V2

30 июня 2023 15:31
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Каким будет складывающийся смартфон Honor Magic V2: инсайд
Генеральный директор компании Honor Джордж Чжао. Фото: scmp
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На днях генеральный директор компании Honor Джордж Чжао заявил, что новый складной смартфон Honor Magic V2 будет официально представлен на мероприятии в Пекине 12 июля. Инсайдеры рассказали, какой будет новая флагманская модель.

Говорят, что Magic Vs получит ряд важных улучшений по сравнению с предыдущей моделью. Известно, что был переработан шарнирный механизм, а вес устройства снизился на 10%.

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Гендиректор Honor подчеркнул, что Magic V2 "совершит революцию в области складных устройств".

По информации экспертов Pocketnow , ожидается, что Magic V2 получит

  • корпус с улучшенной защитой от влаги;
  • дисплей LTPO AMOLED с высокой частотой обновления экрана;
  • новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с улучшенной производительностью и эффективностью;
  • аккумулятор емкостью 5000 мАч;
  • тонкий, но крепкий дизайн;
  • интеграцию больших речевых моделей (LLM) и искусственного интеллекта.

Важно! Magic V2 поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Предыдущая модель не поддерживала беспроводную зарядку.

Несмотря на отсутствие информации о доступности, Magic V2 будет выпущен на ключевых глобальных рынках вскоре после начала продажи устройства в Китае.

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Складной смартфон Honor Magic Vs – предшественник Magic V2. Notebookcheck

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