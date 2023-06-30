Каким будет складывающийся смартфон Honor Magic V2: инсайд

Обещают революцию: каким будет сложен смартфон Honor Magic V2
На днях генеральный директор компании Honor Джордж Чжао заявил, что новый складной смартфон Honor Magic V2 будет официально представлен на мероприятии в Пекине 12 июля. Инсайдеры рассказали, какой будет новая флагманская модель.
Говорят, что Magic Vs получит ряд важных улучшений по сравнению с предыдущей моделью. Известно, что был переработан шарнирный механизм, а вес устройства снизился на 10%.
Гендиректор Honor подчеркнул, что Magic V2 "совершит революцию в области складных устройств".
По информации экспертов Pocketnow , ожидается, что Magic V2 получит
- корпус с улучшенной защитой от влаги;
- дисплей LTPO AMOLED с высокой частотой обновления экрана;
- новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с улучшенной производительностью и эффективностью;
- аккумулятор емкостью 5000 мАч;
- тонкий, но крепкий дизайн;
- интеграцию больших речевых моделей (LLM) и искусственного интеллекта.
Важно! Magic V2 поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Предыдущая модель не поддерживала беспроводную зарядку.
Несмотря на отсутствие информации о доступности, Magic V2 будет выпущен на ключевых глобальных рынках вскоре после начала продажи устройства в Китае.
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