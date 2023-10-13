OnePlus Open: стала відомо дата виходу та ціна нового складаного смартфона
Компанія OnePlus офіційно презентує свій перший складаний телефон під назвою Open з потужними технічними характеристиками, довговічним шарніром та слайдером сповіщень. Дизайн смартфона та дата його презентації вже потрапили до мережі.
Про це повідомив Android Police.
Презентація OnePlus Open запланована на 19 жовтня 2023 року в Мумбаї о 19:30 за київським часом, що офіційно підтвердила китайська компанія.
Характеристики OnePlus Open
- 7,8-дюймовий складаний екран;
- чіп Snapdragon 8 Gen 2;
- 16 ГБ оперативки;
- 256 ГБ пам'яті;
- акумулятор 4800 мАг;
- швидка зарядка 67 Вт;
- камери задньої панелі: основна 48 МП, ультраширококутна 48 МП та 3-кратна оптична 64 МП, налаштовані за технологією Hasselblad.
Ціна OnePlus Open
OnePlus відома тим, що підриває конкуренцію цінами на свої пристрої. Але цього разу OnePlus Open, коштуватиме 1700 доларів, що робить його майже таким же дорогим, як Google Pixel Fold та складані смартфони Samsung.
За чутками, беззазорний шарнір OnePlus Open може витримати вдвічі більше складань, ніж у Samsung Galaxy Z Fold 5. Тобто можна спокійно складати та розкладати пристрій по 100 разів на день протягом 10 років.
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