OnePlus Open: стала відомо дата виходу та ціна нового складаного смартфона

OnePlus Open матиме вражаючі технічні характеристики, але коштуватиме він так само, як і дорогі складані телефони Google та Samsung. Фото: 91mobiles.com

Компанія OnePlus офіційно презентує свій перший складаний телефон під назвою Open з потужними технічними характеристиками, довговічним шарніром та слайдером сповіщень. Дизайн смартфона та дата його презентації вже потрапили до мережі.

Про це повідомив Android Police.

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Презентація OnePlus Open запланована на 19 жовтня 2023 року в Мумбаї о 19:30 за київським часом, що офіційно підтвердила китайська компанія.

Характеристики OnePlus Open

7,8-дюймовий складаний екран;

чіп Snapdragon 8 Gen 2;

16 ГБ оперативки;

256 ГБ пам'яті;

акумулятор 4800 мАг;

швидка зарядка 67 Вт;

камери задньої панелі: основна 48 МП, ультраширококутна 48 МП та 3-кратна оптична 64 МП, налаштовані за технологією Hasselblad.

Ціна OnePlus Open

OnePlus відома тим, що підриває конкуренцію цінами на свої пристрої. Але цього разу OnePlus Open, коштуватиме 1700 доларів , що робить його майже таким же дорогим, як Google Pixel Fold та складані смартфони Samsung.

Фото: technave.com

За чутками, беззазорний шарнір OnePlus Open може витримати вдвічі більше складань, ніж у Samsung Galaxy Z Fold 5. Тобто можна спокійно складати та розкладати пристрій по 100 разів на день протягом 10 років.

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