OnePlus 12 превзойдет Google Pixel 8 Pro по яркости дисплея: новый инсайд
Согласно сообщениям, смартфон OnePlus 12 будет иметь новый дисплей, благодаря которому станет самым ярким флагманским смартфоном в мире. Телефон должен дебютировать в декабре 2023-го, а в широкую продажу попасть в начале 2024 года.
Об этом сообщил NotebookCheck.
Чем OnePlus 12 будет отличаться от 11-й модели
- OnePlus 11 имеет 6,7-дюймовую LTPO-панель с разрешением 1440 p и пиковой яркостью 1300 нит.
- OnePlus 12 будет иметь дополнительные 0,12 дюйма, что сделает устройство немного шире предшественника, а пиковая яркость дисплея составит 2600 нит.
- Панель OnePlus 12 будет иметь разрешение 3,168 x 1,440 пикселя с частотой обновления 120 Гц.
- OnePlus 11 имеет 16 ГБ оперативной памяти и накопитель 512 ГБ.
- Ожидается, что OnePlus 12 будет иметь до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти.
Следовательно, OnePlus 12 может стать на 200 нит ярче, чем Pixel 8 Pro, который сейчас превосходит по этому показателю большинство мировых флагманов.
Какие еще характеристики OnePlus 12 известны
- Процессор Snapdragon 8 Gen 3
- Аккумулятор емкостью от 5000 до 5400 мАч.
- Проводная зарядка мощностью от 100 до 150 Вт.
- Беспроводная зарядка.
- Основная камера 50 МП.
- Сверхширокоугольная камера 50 МП.
- Перископическая камера 64 МП.
- Селфи-камера 32 МП.
Ранtе OnePlus называли среди брендов, которые выпустят смартфоны с рекордной оперативной оперативностью. Также сообщалось, что презентация складывающегося смартфона OnePlus Open запланирована на 19 октября 2023 года в Мумбаи в 19:30 по киевскому времени.
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