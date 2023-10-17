OnePlus 12 превзойдет Google Pixel 8 Pro по яркости дисплея: новый инсайд

OnePlus 11 и Google Pixel 7 Pro уже соревновались между собой — очередь за следующими поколениями смартфонов. Фото: phonearena.com

Согласно сообщениям, смартфон OnePlus 12 будет иметь новый дисплей, благодаря которому станет самым ярким флагманским смартфоном в мире. Телефон должен дебютировать в декабре 2023-го, а в широкую продажу попасть в начале 2024 года.

Об этом сообщил NotebookCheck.

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OnePlus 11 имеет 6,7-дюймовую LTPO-панель с разрешением 1440 p и пиковой яркостью 1300 нит.

OnePlus 12 будет иметь дополнительные 0,12 дюйма, что сделает устройство немного шире предшественника, а пиковая яркость дисплея составит 2600 нит.

Панель OnePlus 12 будет иметь разрешение 3,168 x 1,440 пикселя с частотой обновления 120 Гц.

OnePlus 11 имеет 16 ГБ оперативной памяти и накопитель 512 ГБ.

Ожидается, что OnePlus 12 будет иметь до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти.

Следовательно, OnePlus 12 может стать на 200 нит ярче, чем Pixel 8 Pro, который сейчас превосходит по этому показателю большинство мировых флагманов.

Какие еще характеристики OnePlus 12 известны

Процессор Snapdragon 8 Gen 3

Аккумулятор емкостью от 5000 до 5400 мАч.

Проводная зарядка мощностью от 100 до 150 Вт.

Беспроводная зарядка.

Основная камера 50 МП.

Сверхширокоугольная камера 50 МП.

Перископическая камера 64 МП.

Селфи-камера 32 МП.

Рендер OnePlus 12: OnLeaks & MySmartPrice

Ранtе OnePlus называли среди брендов, которые выпустят смартфоны с рекордной оперативной оперативностью. Также сообщалось, что презентация складывающегося смартфона OnePlus Open запланирована на 19 октября 2023 года в Мумбаи в 19:30 по киевскому времени.