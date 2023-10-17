Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow OnePlus 12 превзойдет Google Pixel 8 Pro по яркости дисплея: новый инсайд arrow

OnePlus 12 превзойдет Google Pixel 8 Pro по яркости дисплея: новый инсайд

17 октября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
OnePlus 12 превзойдет Google Pixel 8 Pro по яркости дисплея: новый инсайд
OnePlus 11 и Google Pixel 7 Pro уже соревновались между собой — очередь за следующими поколениями смартфонов. Фото: phonearena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Согласно сообщениям, смартфон OnePlus 12 будет иметь новый дисплей, благодаря которому станет самым ярким флагманским смартфоном в мире. Телефон должен дебютировать в декабре 2023-го, а в широкую продажу попасть в начале 2024 года.

Об этом сообщил NotebookCheck.

Читайте также:

Чем OnePlus 12 будет отличаться от 11-й модели

  • OnePlus 11 имеет 6,7-дюймовую LTPO-панель с разрешением 1440 p и пиковой яркостью 1300 нит.
  • OnePlus 12 будет иметь дополнительные 0,12 дюйма, что сделает устройство немного шире предшественника, а пиковая яркость дисплея составит 2600 нит.
  • Панель OnePlus 12 будет иметь разрешение 3,168 x 1,440 пикселя с частотой обновления 120 Гц.
  • OnePlus 11 имеет 16 ГБ оперативной памяти и накопитель 512 ГБ.
  • Ожидается, что OnePlus 12 будет иметь до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти.

Следовательно, OnePlus 12 может стать на 200 нит ярче, чем Pixel 8 Pro, который сейчас превосходит по этому показателю большинство мировых флагманов.

Какие еще характеристики OnePlus 12 известны

  • Процессор Snapdragon 8 Gen 3
  • Аккумулятор емкостью от 5000 до 5400 мАч.
  • Проводная зарядка мощностью от 100 до 150 Вт.
  • Беспроводная зарядка.
  • Основная камера 50 МП.
  • Сверхширокоугольная камера 50 МП.
  • Перископическая камера 64 МП.
  • Селфи-камера 32 МП.
Рендер OnePlus 12: OnLeaks & MySmartPrice

Ранtе OnePlus называли среди брендов, которые выпустят смартфоны с рекордной оперативной оперативностью. Также сообщалось, что презентация складывающегося смартфона OnePlus Open запланирована на 19 октября 2023 года в Мумбаи в 19:30 по киевскому времени.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме