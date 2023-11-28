OnePlus 12: які камери матиме новий флагманський смартфон

OnePlus 12 матиме такі ж камери, як OnePlus Open. Фото: gsmarena.com

Керівник операцій компанії OnePlus в Китаї Луїс Цзе опублікував тизер, що демонструє всі три камери під брендом Hasselblad майбутнього смартфона OnePlus 12. Комплектація виглядає знайомо, адже воно точно таке, як й у складаного смартфона OnePlus Open.

Про це повідомила GSMarena.

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Характеристики камери OnePlus 12

основна — на 50 МП з сенсором Sony LYT-808;

надширококутна — 48 МП;

перископічний об'єктив з 3-кратним телефото-зумом — 64 МП;

для розширення можливостей камери передбачено 13-канальний мультиспектральний сенсор.

Експерти вважають, що OnePlus вирішила перестрахуватися зі своїм новим флагманським смартфоном, адже камера в Open працює дуже добре, як на фотографіях, так і на відео.

Чому OnePlus 12 робитиме кращі знімки

Але OnePlus 12 зможе створювати трохи кращі зображення, адже він отримає чипсет Snapdragon 8 Gen 3. А фірма-виробник Qualcomm пообіцяла, що у всіх телефонах з новим чипом будуть покращені можливості камери завдяки штучному інтелекту.

Зокрема, камера матиме семантичну сегментацію для підвищення яскравості та деталізації зображень у реальному житті, функцію стирання об'єктів для відео та генеративний штучний інтелект для розширення зображень за межі початково захоплених даних.

Нагадаємо, OnePlus 12 вийде на ринок Китаю 5 грудня, а його світова презентація очікується 24 січня 2024 року.

Раніше ми писали про бюджетний смартфон з величезною оперативкою та 1 ТБ пам'яті OnePlus Ace 2 Pro. Також OnePlus називали серед брендів, які випустять смартфони з рекордною оперативкою.