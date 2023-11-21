OnePlus 12: ціни та характеристики майбутнього смартфона

В останні роки OnePlus була серед перших компаній, які представляли свої флагманські смартфони. Фото: androidcentral.com

Вже 4 грудня, за місяць до запуску Samsung Galaxy S24, OnePlus офіційно представить флагманську модель OnePlus 12. Що відомо про цей телефон вже зараз.

Про це написав Android Police.

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Дисплей

Буде використана новітня OLED-панель X1 від BOE з роздільною здатністю 2K та піковою яскравістю понад 2600 ніт. Вона вже отримала оцінку A+ в тестуванні DisplayMate і поб'є 18 рекордів, коли вийде на ринок.

Основні технічні характеристики

чип Snapdragon 8 Gen 3;

бездротова зарядка потужністю 50 Вт;

підтримка USB 3.2 через Type-C для швидшої передачі даних.

Камери

OnePlus 12 отримає від Oppo нову систему камер HyperTone, яка підвищить чіткість зображення на 30% та знизить рівень шуму на 60%.

Матиме новий 48 МП сенсор Sony LYT-808 для основної камери.

Також смартфон оснастять сенсором OmniVision OV64B для 3-кратної оптичної камери.

Ціна

OnePlus 11 стартував за ціною 800 доларів на початку 2023 року. Очікується, що OnePlus 12 коштуватиме від 800 до 900 доларів.

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