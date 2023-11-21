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OnePlus 12 — ціни та характеристики майбутнього смартфона

21 листопада 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
OnePlus 12: ціни та характеристики майбутнього смартфона
В останні роки OnePlus була серед перших компаній, які представляли свої флагманські смартфони. Фото: androidcentral.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Вже 4 грудня, за місяць до запуску Samsung Galaxy S24, OnePlus офіційно представить флагманську модель OnePlus 12. Що відомо про цей телефон вже зараз.

Про це написав Android Police.

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Дисплей

Буде використана новітня OLED-панель X1 від BOE з роздільною здатністю 2K та піковою яскравістю понад 2600 ніт. Вона вже отримала оцінку A+ в тестуванні DisplayMate і поб'є 18 рекордів, коли вийде на ринок.

Основні технічні характеристики

  • чип Snapdragon 8 Gen 3;
  • бездротова зарядка потужністю 50 Вт;
  • підтримка USB 3.2 через Type-C для швидшої передачі даних.

Камери

  • OnePlus 12 отримає від Oppo нову систему камер HyperTone, яка підвищить чіткість зображення на 30% та знизить рівень шуму на 60%.
  • Матиме новий 48 МП сенсор Sony LYT-808 для основної камери.
  • Також смартфон оснастять сенсором OmniVision OV64B для 3-кратної оптичної камери.

Ціна

OnePlus 11 стартував за ціною 800 доларів на початку 2023 року. Очікується, що OnePlus 12 коштуватиме від 800 до 900 доларів.

Раніше ми писали про бюджетний смартфон з величезною оперативкою та 1 ТБ пам'яті OnePlus Ace 2 Pro. Також ми представляли ТОП 5 найкращих смартфонів з двома SIM-картами у 2023 році.

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