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OnePlus 12 — стало известно, какие камеры будет иметь новый флагманский смартфон.

28 ноября 2023 19:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
OnePlus 12: какие камеры будет иметь новый флагманский смартфон
OnePlus 12 будет иметь такие же камеры, как OnePlus Open. Фото: gsmarena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Руководитель операций компании OnePlus в Китае Луис Цзе опубликовал тизер, демонстрирующий все три камеры под брендом Hasselblad будущего смартфона OnePlus 12. Комплектация выглядит знакомо, ведь она точно такая же, как и у складного смартфона OnePlus Open.

Об этом сообщила GSMarena.

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Характеристики камеры OnePlus 12

  • основная — на 50 МП с сенсором Sony LYT-808;
  • сверхширокоугольная — 48 МП;
  • перископический объектив с 3-кратным телефотозумом — 64 МП;
  • для расширения возможностей камеры предусмотрен 13-канальный мультиспектральный сенсор.

Эксперты считают, что OnePlus решила перестраховаться со своим новым флагманским смартфоном, ведь камера в Open работает очень хорошо как на фотографиях, так и на видео.

Почему OnePlus 12 будет делать лучшие снимки

Но OnePlus 12 сможет создавать лучшие изображения, ведь он получит чипсет Snapdragon 8 Gen 3. А фирма-производитель Qualcomm пообещала, что во всех телефонах с новым чипом будут улучшены возможности камеры благодаря искусственному интеллекту.

В частности, камера будет иметь семантическую сегментацию для повышения яркости и детализации изображений в реальной жизни, функцию стирания объектов для видео и генеративный искусственный интеллект для расширения изображений за пределы исходно захваченных данных.

Напомним, OnePlus 12 выйдет на рынок Китая 5 декабря, а его мировая презентация ожидается 24 января 2024 года.

Ранее мы писали о бюджетном смартфоне с огромной оперативкой и 1 ТБ памяти OnePlus Ace 2 Pro. Также OnePlus называли среди брендов, которые выпустят смартфоны с рекордной оперативной памятью.

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