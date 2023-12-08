OnePlus Ace 3: з'явилися подробиці про майбутній бюджетний смартфон

Ace 3 матиме дуже схожі флагманські характеристики з OnePlus 12 за потенційно нижчою ціною. Фото: eoydo.com

Ace 3 з'явиться на початку 2024 року як дешевша альтернатива новому флагманському смартфону OnePlus 12. Наразі з'явилася детальніша інформація про характеристики екрана майбутнього пристрою.

Про це повідомив NotebookCheck.

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OnePlus 12 рекламують як новітнього лідера у світі дисплеїв на базі Android. Подейкують, що OnePlus Ace 3 матиме дуже схожі флагманські характеристики за потенційно нижчою ціною, деякі з яких можуть виявитися навіть практичнішими.

Яким буде дисплей Ace 3

Дисплей базується на новій технології X1 від BOE, так само як в OnePlus 12.

Панель оснастять схемою регулювання яскравості та затемнення, майже ідентичною тій, що й в OnePlus 12, які досягають піку в класі — 4500 ніт і ШІМ 2160 Гц з додатковим режимом постійного струму.

Дисплей Ace 3 матиме роздільну здатність 1,5 тис. пікселів, на відміну від 2 тис. в OnePlus 12, а також меншу діагональ — 6,78 дюйма.

Що ще відомо про Ace 3

Смартфон випустять з дещо більшим акумулятором та флагманською зарядкою OnePlus потужністю 100 Вт.

Телефон вийде з "металевою середньою рамкою", що може натякати на сучасніший дизайн з плоскими краями, який проігнорували в OnePlus 12.

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