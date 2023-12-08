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OnePlus Ace 3 — появились подробности о будущем бюджетном смартфоне

8 декабря 2023 19:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
OnePlus Ace 3: появились подробности о будущем бюджетном смартфоне
Ace 3 будет иметь схожие флагманские характеристики с OnePlus 12 по потенциально более низкой цене. Фото: eoydo.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Ace 3 появится в начале 2024 года как более дешевая альтернатива новому флагманскому смартфону OnePlus 12. В настоящее время появилась более подробная информация о характеристиках экрана будущего устройства.

Об этом сообщил NotebookCheck.

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OnePlus 12 рекламируется как новейший лидер в мире дисплеев на базе Android. Говорят, что OnePlus Ace 3 будет иметь очень похожие флагманские характеристики по потенциально более низкой цене, некоторые из которых могут оказаться даже более практичными.

Каким будет дисплей Ace 3

  • Дисплей базируется на новой технологии X1 от BOE, равно как в OnePlus 12.
  • Панель оснастят схемой регулировки яркости и затемнения, почти идентичной той, что и в OnePlus 12, которые достигают пика в классе — 4500 нит и ШИМ 2160 Гц с дополнительным режимом постоянного тока.
  • Дисплей Ace 3 будет иметь разрешение 1,5 тыс. пикселей, в отличие от 2 тыс. у OnePlus 12, а также меньшую диагональ — 6,78 дюйма.

Что еще известно об Ace 3

  • Смартфон будет выпущен с несколько большим аккумулятором и с флагманской зарядкой OnePlus мощностью 100 Вт.
  • Телефон выйдет с "металлической средней рамкой", что может намекать на более современный дизайн с плоскими краями, который проигнорировали в OnePlus 12.

Ранее мы сравнили смартфоны OnePlus Open и Samsung Galaxy Z Fold 5. Также представили ТОП-5 самых лучших смартфонов OnePlus в 2023 году.

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