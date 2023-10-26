OnePlus Open против Samsung Galaxy Z Fold 5, — какой складной смартфон купить

OnePlus Open и Samsung Galaxy Z Fold 5 являются одними из лучших складных устройств на рынке. Фото: digitaltrends.com

Недавно к конкуренции на достаточно плотном рынке складных смартфонов присоединился OnePlus Open. Сравним это устройство с одним из лучших гаджетов сегмента — Samsung Galaxy Z Fold 5.

Об этом написал Pocket Now.

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OnePlus Open

Фото: pocketnow.com

Смартфон работает на мощном чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Он получил 7,8-дюймовый и 6,3-дюймовый дисплеи с частотой обновления 120 Гц. У смартфона есть мощная тройная камера и поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Цена 1700 долларов.

Плюсы

Отличный экран на обложке.

Мощный чипсет и достаточное количество памяти.

OxygenOS оптимизирован как для обложки, так и для внутреннего складного экрана.

Больший аккумулятор 4805 мАч против 4400 мАч у Galaxy Z Fold 5.

Минусы

Нет беспроводной зарядки.

Отсутствует официальный рейтинг IP.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Фото: pocketnow.com

Новейший складной флагман в линейке оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2. Имеет мощную тройную тыльную камеру, большие 6,2-дюймовый и 7,6-дюймовый дисплеи. Получил большой аккумулятор, который может работать весь день от одного заряда.

Цена 1800 долларов.

Плюсы

Отличная производительность и энергоэффективность.

Оптимизированная ОС.

Прочная конструкция.

Минусы

Дизайн устаревший.

Складки более заметны по сравнению с OnePlus Open.

OnePlus Open против Samsung Galaxy Z Fold 5: что выбрать

OnePlus Open и Samsung Galaxy Z Fold 5 являются одними из лучших складных устройств на рынке.

Но если вы ищете новое складное устройство, которое имеет отличную обложку и внутренний экран, мощный чипсет, универсальные настройки камеры, больший аккумулятор и более быструю зарядку, и все это по меньшей цене, то OnePlus Open — идеальный выбор.

Если вам нужно максимально производительное складывающее устройство, Samsung Galaxy Z Fold 5 — именно то, что вам нужно, особенно с поддержкой пера S Pen.

Samsung уже много лет является лидером на рынке складных устройств, хорошо разбирается в сложном программном обеспечении, предлагает не менее мощный чипсет, а также удобство своевременного обновления программного обеспечения.

Выбор между двумя устройствами — это прежде всего вопрос 100 долларов разницы в цене между ними. Фото: phonearena.com

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