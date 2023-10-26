OnePlus Open против Samsung Galaxy Z Fold 5, — какой складной смартфон купить
Недавно к конкуренции на достаточно плотном рынке складных смартфонов присоединился OnePlus Open. Сравним это устройство с одним из лучших гаджетов сегмента — Samsung Galaxy Z Fold 5.
Об этом написал Pocket Now.
OnePlus Open
Смартфон работает на мощном чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Он получил 7,8-дюймовый и 6,3-дюймовый дисплеи с частотой обновления 120 Гц. У смартфона есть мощная тройная камера и поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт.
Цена 1700 долларов.
Плюсы
- Отличный экран на обложке.
- Мощный чипсет и достаточное количество памяти.
- OxygenOS оптимизирован как для обложки, так и для внутреннего складного экрана.
- Больший аккумулятор 4805 мАч против 4400 мАч у Galaxy Z Fold 5.
Минусы
- Нет беспроводной зарядки.
- Отсутствует официальный рейтинг IP.
Samsung Galaxy Z Fold 5
Новейший складной флагман в линейке оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2. Имеет мощную тройную тыльную камеру, большие 6,2-дюймовый и 7,6-дюймовый дисплеи. Получил большой аккумулятор, который может работать весь день от одного заряда.
Цена 1800 долларов.
Плюсы
- Отличная производительность и энергоэффективность.
- Оптимизированная ОС.
- Прочная конструкция.
Минусы
- Дизайн устаревший.
- Складки более заметны по сравнению с OnePlus Open.
OnePlus Open против Samsung Galaxy Z Fold 5: что выбрать
OnePlus Open и Samsung Galaxy Z Fold 5 являются одними из лучших складных устройств на рынке.
Но если вы ищете новое складное устройство, которое имеет отличную обложку и внутренний экран, мощный чипсет, универсальные настройки камеры, больший аккумулятор и более быструю зарядку, и все это по меньшей цене, то OnePlus Open — идеальный выбор.
Если вам нужно максимально производительное складывающее устройство, Samsung Galaxy Z Fold 5 — именно то, что вам нужно, особенно с поддержкой пера S Pen.
Samsung уже много лет является лидером на рынке складных устройств, хорошо разбирается в сложном программном обеспечении, предлагает не менее мощный чипсет, а также удобство своевременного обновления программного обеспечения.
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