OnePlus Open проти Samsung Galaxy Z Fold 5, — який складаний смартфон купити

OnePlus Open і Samsung Galaxy Z Fold 5 є одними з найкращих складаних пристроїв на ринку. Фото: digitaltrends.com

Нещодавно до конкуренції на досить щільному ринку складаних смартфонів приєднався OnePlus Open. Порівняймо цей пристрій з одним з найкращих гаджетів сегмента — Samsung Galaxy Z Fold 5.

Про це написав Pocket Now.

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OnePlus Open

Фото: pocketnow.com

Смартфон працює на потужному чипсеті Snapdragon 8 Gen 2. Він отримав 7,8-дюймовий та 6,3-дюймовий дисплеї з частотою оновлення 120 Гц. У смартфона є потужна потрійна камера та підтримка дротової зарядки потужністю 80 Вт.

Ціна 1700 доларів.

Плюси

Відмінний екран на обкладинці.

Потужний чіпсет та достатньо пам'яті.

OxygenOS оптимізована як для обкладинки, так і для внутрішнього складаного екрана.

Більший акумулятор 4805 мАг зі проти 4400 мАг у Galaxy Z Fold 5.

Мінуси

Немає бездротової зарядки.

Немає офіційного рейтингу IP.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Фото: pocketnow.com

Найновіший складаний флагман у лінійці оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2. Має потужну потрійну тильну камеру, великі 6,2-дюймовий та 7,6-дюймовий дисплеї. Отримав великий акумулятор, який може працювати цілий день від одного заряду.

Ціна 1800 доларів.

Плюси

Відмінна продуктивність та енергоефективність.

Оптимізована ОС.

Міцна конструкція.

Мінуси

Дизайн застарілий.

Складки більш помітні у порівнянні з OnePlus Open.

OnePlus Open проти Samsung Galaxy Z Fold 5: що обрати

OnePlus Open і Samsung Galaxy Z Fold 5 є одними з найкращих складаних пристроїв на ринку.

Але, якщо ви шукаєте новий складаний пристрій, який має чудову обкладинку та внутрішній екран, потужний чипсет, універсальні налаштування камери, більший акумулятор та швидшу зарядку, і все це за меншу ціною, то OnePlus Open — ідеальний вибір.

Якщо вам потрібен максимально продуктивний складаний пристрій, Samsung Galaxy Z Fold 5 — саме те, що вам потрібно, особливо з підтримкою пера S Pen.

Samsung вже багато років є лідером на ринку складаних пристроїв, добре розуміється на складному програмному забезпеченні, пропонує не менш потужний чипсет, а також зручність своєчасного оновлення програмного забезпечення.

Вибір між двома пристроями — це насамперед питання 100 доларів різниці в ціні між ними. Фото: phonearena.com

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