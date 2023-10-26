OnePlus Open проти Samsung Galaxy Z Fold 5, — який складаний смартфон купити
Нещодавно до конкуренції на досить щільному ринку складаних смартфонів приєднався OnePlus Open. Порівняймо цей пристрій з одним з найкращих гаджетів сегмента — Samsung Galaxy Z Fold 5.
Про це написав Pocket Now.
OnePlus Open
Смартфон працює на потужному чипсеті Snapdragon 8 Gen 2. Він отримав 7,8-дюймовий та 6,3-дюймовий дисплеї з частотою оновлення 120 Гц. У смартфона є потужна потрійна камера та підтримка дротової зарядки потужністю 80 Вт.
Ціна 1700 доларів.
Плюси
- Відмінний екран на обкладинці.
- Потужний чіпсет та достатньо пам'яті.
- OxygenOS оптимізована як для обкладинки, так і для внутрішнього складаного екрана.
- Більший акумулятор 4805 мАг зі проти 4400 мАг у Galaxy Z Fold 5.
Мінуси
- Немає бездротової зарядки.
- Немає офіційного рейтингу IP.
Samsung Galaxy Z Fold 5
Найновіший складаний флагман у лінійці оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2. Має потужну потрійну тильну камеру, великі 6,2-дюймовий та 7,6-дюймовий дисплеї. Отримав великий акумулятор, який може працювати цілий день від одного заряду.
Ціна 1800 доларів.
Плюси
- Відмінна продуктивність та енергоефективність.
- Оптимізована ОС.
- Міцна конструкція.
Мінуси
- Дизайн застарілий.
- Складки більш помітні у порівнянні з OnePlus Open.
OnePlus Open проти Samsung Galaxy Z Fold 5: що обрати
OnePlus Open і Samsung Galaxy Z Fold 5 є одними з найкращих складаних пристроїв на ринку.
Але, якщо ви шукаєте новий складаний пристрій, який має чудову обкладинку та внутрішній екран, потужний чипсет, універсальні налаштування камери, більший акумулятор та швидшу зарядку, і все це за меншу ціною, то OnePlus Open — ідеальний вибір.
Якщо вам потрібен максимально продуктивний складаний пристрій, Samsung Galaxy Z Fold 5 — саме те, що вам потрібно, особливо з підтримкою пера S Pen.
Samsung вже багато років є лідером на ринку складаних пристроїв, добре розуміється на складному програмному забезпеченні, пропонує не менш потужний чипсет, а також зручність своєчасного оновлення програмного забезпечення.
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