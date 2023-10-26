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OnePlus Open проти Samsung Galaxy Z Fold 5, — який складаний смартфон купити

26 жовтня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
OnePlus Open проти Samsung Galaxy Z Fold 5, — який складаний смартфон купити
OnePlus Open і Samsung Galaxy Z Fold 5 є одними з найкращих складаних пристроїв на ринку. Фото: digitaltrends.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Нещодавно до конкуренції на досить щільному ринку складаних смартфонів приєднався OnePlus Open. Порівняймо цей пристрій з одним з найкращих гаджетів сегмента — Samsung Galaxy Z Fold 5.

Про це написав Pocket Now.

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OnePlus Open

Фото: pocketnow.com

Смартфон працює на потужному чипсеті Snapdragon 8 Gen 2. Він отримав 7,8-дюймовий та 6,3-дюймовий дисплеї з частотою оновлення 120 Гц. У смартфона є потужна потрійна камера та підтримка дротової зарядки потужністю 80 Вт.

Ціна 1700 доларів.

Плюси

  • Відмінний екран на обкладинці.
  • Потужний чіпсет та достатньо пам'яті.
  • OxygenOS оптимізована як для обкладинки, так і для внутрішнього складаного екрана.
  • Більший акумулятор 4805 мАг зі проти 4400 мАг у Galaxy Z Fold 5.

Мінуси

  • Немає бездротової зарядки.
  • Немає офіційного рейтингу IP.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Фото: pocketnow.com

Найновіший складаний флагман у лінійці оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2. Має потужну потрійну тильну камеру, великі 6,2-дюймовий та 7,6-дюймовий дисплеї. Отримав великий акумулятор, який може працювати цілий день від одного заряду.

Ціна 1800 доларів.

Плюси

  • Відмінна продуктивність та енергоефективність.
  • Оптимізована ОС.
  • Міцна конструкція.

Мінуси

  • Дизайн застарілий.
  • Складки більш помітні у порівнянні з OnePlus Open.

OnePlus Open проти Samsung Galaxy Z Fold 5: що обрати

OnePlus Open і Samsung Galaxy Z Fold 5 є одними з найкращих складаних пристроїв на ринку.

Але, якщо ви шукаєте новий складаний пристрій, який має чудову обкладинку та внутрішній екран, потужний чипсет, універсальні налаштування камери, більший акумулятор та швидшу зарядку, і все це за меншу ціною, то OnePlus Open — ідеальний вибір.

Якщо вам потрібен максимально продуктивний складаний пристрій, Samsung Galaxy Z Fold 5 — саме те, що вам потрібно, особливо з підтримкою пера S Pen.

Samsung вже багато років є лідером на ринку складаних пристроїв, добре розуміється на складному програмному забезпеченні, пропонує не менш потужний чипсет, а також зручність своєчасного оновлення програмного забезпечення.

Вибір між двома пристроями — це насамперед питання 100 доларів різниці в ціні між ними. Фото: phonearena.com

Раніше ми публікували ТОП 5 найкращих смартфонів Samsung та OnePlus у 2023 році.

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