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OnePlus Open: стала известна дата выхода и цена нового складного смартфона

13 октября 2023 17:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
OnePlus Open: стала известна дата выхода и цена нового складного смартфона
OnePlus Open будет иметь впечатляющие технические характеристики, но стоить будет так же, как и дорогие складные телефоны Google и Samsung. Фото: 91mobiles.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компания OnePlus официально представит свой первый складной телефон под названием Open с мощными техническими характеристиками, долговечным шарниром и слайдером уведомлений. Дизайн смартфона и дата его презентации уже попали в сеть.

Об этом сообщил Android Police.

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Презентация OnePlus Open запланирована на 19 октября 2023 в Мумбаи на 19:30 по киевскому времени, что официально подтвердила китайская компания.

Характеристики OnePlus Open

  • 7,8-дюймовый складной экран;
  • чип Snapdragon 8 Gen 2;
  • 16 ГБ оперативной памяти;
  • 256 ГБ памяти;
  • аккумулятор 4800 мАч;
  • быстрая зарядка 67 Вт;
  • камеры задней панели: основная 48 МП, ультраширокоугольная 48 МП и 3-кратная оптическая 64 МП, настроенные по технологии Hasselblad.

Цена OnePlus Open

OnePlus известна тем, что подрывает конкуренцию ценами на свои устройства. Но на этот раз OnePlus Open будет стоить 1700 долларов, что делает его почти таким же дорогим, как Google Pixel Fold и складные смартфоны Samsung.

Фото: technave.com

По слухам, беззазорный шарнир OnePlus Open может выдержать вдвое больше сложений, чем у Samsung Galaxy Z Fold 5. То есть, можно 10 лет спокойно складывать и раскладывать устройство по 100 раз в день.

Ранее мы писали, когда выйдет и каким будет новый смартфон OnePlus 12. Также мы сообщали, какие бренды выпустят смартфоны с рекордной оперативной оперативностью.

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