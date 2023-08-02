OnePlus выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году: что известно

OnLeaks создал, а Smartprix опубликовал рендер будущего складного смартфона OnePlus.

Ожидается, что бренд OnePlus выпустит складной смартфон, который назовут OnePlus Open или OnePlus Fold, уже в этом году. Говорят, что он составит конкуренцию высококлассному складному флагману Samsung Galaxy Z Fold 5.

Эксперты Pocketnow собрали все слухи и утечки о том, каким будет новый OnePlus.

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Цена и доступность

Выход OnePlus Fold намечен на III квартал 2023 года, а его анонс ожидается в августе 2023 года.

Смартфон будет доступен на всех рынках, где сейчас продается OnePlus 11 — это Северная Америка, Европа и многие другие регионы.

Ожидается, что цена устройства будет в том диапазоне других складных смартфонов — Google Pixel Fold и Samsung Galaxy Z Fold 5. То есть примерно 1850 долларов .

Вероятные технические характеристики

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2.

Дисплей: обложка — 6,3-дюймовый AMOLED, 120 Гц, основной — 7,8-дюймовый, AMOLED, 120 Гц.

Оперативка: до 16 ГБ.

Память: до 512 ГБ.

Аккумулятор: 4 800 мАч с быстрой проводной зарядкой 67 Вт

Порт: USB-Type-C.

Операционная система: Oxygen OS 13.1 на базе Android 13.

Фронтальная камера: обложка — 32 МП, основная — 20 МП.

Задние камеры: основная — 48 МП, сверхширокая — 48 МП, телефото — 64 МП с 3-кратным оптическим зумом.

Связь: 5G, LTE, Bluetooth, NFC.

Рендер OnLeaks опубликован Smartprix.

Раньше мы писали, когда выйдет и каким будет новый смартфон OnePlus 12. Также мы сообщали, какие бренды выпустят смартфоны с рекордной оперативной оперативностью.