OnePlus выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году: что известно
2 августа 2023 19:45
OnLeaks создал, а Smartprix опубликовал рендер будущего складного смартфона OnePlus.
Ожидается, что бренд OnePlus выпустит складной смартфон, который назовут OnePlus Open или OnePlus Fold, уже в этом году. Говорят, что он составит конкуренцию высококлассному складному флагману Samsung Galaxy Z Fold 5.
Эксперты Pocketnow собрали все слухи и утечки о том, каким будет новый OnePlus.
Читайте также:
Цена и доступность
- Выход OnePlus Fold намечен на III квартал 2023 года, а его анонс ожидается в августе 2023 года.
- Смартфон будет доступен на всех рынках, где сейчас продается OnePlus 11 — это Северная Америка, Европа и многие другие регионы.
- Ожидается, что цена устройства будет в том диапазоне других складных смартфонов — Google Pixel Fold и Samsung Galaxy Z Fold 5. То есть примерно 1850 долларов.
Вероятные технические характеристики
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 2.
- Дисплей: обложка — 6,3-дюймовый AMOLED, 120 Гц, основной — 7,8-дюймовый, AMOLED, 120 Гц.
- Оперативка: до 16 ГБ.
- Память: до 512 ГБ.
- Аккумулятор: 4 800 мАч с быстрой проводной зарядкой 67 Вт
- Порт: USB-Type-C.
- Операционная система: Oxygen OS 13.1 на базе Android 13.
- Фронтальная камера: обложка — 32 МП, основная — 20 МП.
- Задние камеры: основная — 48 МП, сверхширокая — 48 МП, телефото — 64 МП с 3-кратным оптическим зумом.
- Связь: 5G, LTE, Bluetooth, NFC.
Раньше мы писали, когда выйдет и каким будет новый смартфон OnePlus 12. Также мы сообщали, какие бренды выпустят смартфоны с рекордной оперативной оперативностью.