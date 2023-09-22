Обновлены iPhone, iPad, MacBook и другие: эксперт раскрыл планы Apple на 2024 год

Обновленные iPhone, iPad, MacBook и другие: эксперт раскрыл планы Apple на 2024 год
Модельный ряд Apple 2023 получился довольно неплохим, хотя изменения в гаджетах по сравнению с прошлогодними продуктами были в основном незначительными. Главные достижения разработчики компании готовят на 2024 год.
Об этом сообщил Bloomberg.
Прогнозируют, что в этом году Apple увеличит доход до 123,5 млрд долларов, что в определенной степени развяжет компании руки для более радикальных обновлений своих устройств. Известный журналист Марк Гурманн рассказал, чего следует ожидать в 2024 году.
Vision Pro
В ближайшей перспективе гарнитура смешанной реальности не принесет большого дохода компании, но она поможет привлечь потребителей в розничные магазины Apple.
Apple Watch Series X
Планируется, что на 10-летний юбилейный Apple Watch получат редизайн. Новые функции для здоровья, такие как монитор кровяного давления, появятся в 2024 году или уже в 2025-м. Apple также работает над услугой медицинского коучинга на основе искусственного интеллекта.
Обновление планшетов
iPad Pro получает первый за пять лет редизайн, в том числе OLED-дисплей для 11-дюймовой и 13-дюймовой моделей. Компания планирует выпустить обновленную клавиатуру Magic Keyboard с металлическим корпусом.
Первые 3-нанометровые компьютеры
Переход на M3 (3-нанометровые компьютеры Mac) продолжается. MacBook Air, MacBook Pro и другие компьютеры Mac уже готовы получить новые чипы.
Большие экраны iPhone
После масштабного редизайна этого года iPhone Pro получат чуть большие дисплеи в 2024-м.
Искусственный интеллект
Apple планирует вступить в гонку генеративного ИИ. Компания уже работает над внутренним инструментом под названием Apple GPT, а также над собственной моделью ИИ под названием Ajax.
Ранее мы писали, что Apple выпустила iOS 17 и у владельцев iPhone появилось 10 новых функций. Также эксперты iFixit сообщили, что iPhone 14 почти непригоден для ремонта.