Обновлены iPhone, iPad, MacBook и другие: эксперт раскрыл планы Apple на 2024 год

В 2024 устройства Apple претерпят значительные изменения. Фото: gsmarena.com

Модельный ряд Apple 2023 получился довольно неплохим, хотя изменения в гаджетах по сравнению с прошлогодними продуктами были в основном незначительными. Главные достижения разработчики компании готовят на 2024 год.

Об этом сообщил Bloomberg.

Читайте также:

Прогнозируют, что в этом году Apple увеличит доход до 123,5 млрд долларов, что в определенной степени развяжет компании руки для более радикальных обновлений своих устройств. Известный журналист Марк Гурманн рассказал, чего следует ожидать в 2024 году.

Vision Pro

В ближайшей перспективе гарнитура смешанной реальности не принесет большого дохода компании, но она поможет привлечь потребителей в розничные магазины Apple.

Apple Watch Series X

Планируется, что на 10-летний юбилейный Apple Watch получат редизайн. Новые функции для здоровья, такие как монитор кровяного давления, появятся в 2024 году или уже в 2025-м. Apple также работает над услугой медицинского коучинга на основе искусственного интеллекта.

Обновление планшетов

iPad Pro получает первый за пять лет редизайн, в том числе OLED-дисплей для 11-дюймовой и 13-дюймовой моделей. Компания планирует выпустить обновленную клавиатуру Magic Keyboard с металлическим корпусом.

Первые 3-нанометровые компьютеры

Переход на M3 (3-нанометровые компьютеры Mac) продолжается. MacBook Air, MacBook Pro и другие компьютеры Mac уже готовы получить новые чипы.

Большие экраны iPhone

После масштабного редизайна этого года iPhone Pro получат чуть большие дисплеи в 2024-м.

Искусственный интеллект

Apple планирует вступить в гонку генеративного ИИ. Компания уже работает над внутренним инструментом под названием Apple GPT, а также над собственной моделью ИИ под названием Ajax.

Ранее мы писали, что Apple выпустила iOS 17 и у владельцев iPhone появилось 10 новых функций. Также эксперты iFixit сообщили, что iPhone 14 почти непригоден для ремонта.