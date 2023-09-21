Перший складаний смартфон OnePlus: інсайдер назвав дату виходу

Припускають, що OnePlus Open базуватиметься на Oppo Find N3 (на фото), але пристрої будуть націлені на різні сегменти ринку. Фото: androidcentral

Повідомляється, що OnePlus Open офіційно презентують 19 жовтня, хоча раніше називався інший термін — кінець серпня. Подію перенесли з причини заміну постачальника дисплеїв.

Про це написав на X (Twitter) відомий інсайдер Max Jambor.

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Технічні характеристики OnePlus Open

Процесор: Snapdragon 8 Gen 2.

Дисплей: обкладинка — 6,3-дюймовий AMOLED, 120 Гц, основний — 7,8-дюймовий, AMOLED, 120 Гц.

Оперативка: до 16 ГБ.

Пам'ять: до 512 ГБ.

Акумулятор: 4 800 мАг зі швидкою дротовою зарядкою 67 Вт

Порт: USB Type-C.

Операційна система: OxygenOS Fold на базі Android 13.

Фронтальна камера: обкладинка — 32 МП, основна — 20 МП.

Задні камери: основна — 48 МП, надширока — 48 МП, телефото — 64 МП з 3-кратним оптичним зумом.

Зв'язок: 5G, LTE, Bluetooth, NFC.

Ціни на смартфон ще не оголошували. Очікується, що вартість OnePlus Open буде приблизна, як в інших складаних смартфонах — Google Pixel Fold та Samsung Galaxy Z Fold 5. Тобто приблизно 1850 доларів.

Раніше OnePlus випустив бюджетний смартфон Ace 2 Pro з величезною оперативкою та 1 ТБ пам'яті. Також повідомлялося, що в грудні відбудеться презентація нового флагмана OnePlus 12.