Первый складной смартфон OnePlus: инсайдер назвал дату выхода

Предполагается, что OnePlus Open будет базироваться на Oppo Find N3 (на фото), но устройства будут нацелены на разные сегменты рынка. Фото: androidcentral

Сообщается, что OnePlus Open официально презентуют 19 октября, хотя раньше назывался другой срок — конец августа. Событие перенесли по причине замены поставщика дисплеев.

Об этом написал на X (Twitter) известный инсайдер Max Jambor.

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Технические характеристики OnePlus Open

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2.

Дисплей: обложка — 6,3-дюймовый AMOLED, 120 Гц, основной — 7,8-дюймовый, AMOLED, 120 Гц.

Оперативка: до 16 ГБ.

Память: до 512 ГБ.

Аккумулятор: 4 800 мАч с быстрой проводной зарядкой 67 Вт

Порт: USB-Type-C.

Операционная система: OxygenOS Fold на базе Android 13

Фронтальная камера: обложка — 32 МП, основная — 20 МП.

Задние камеры: основная — 48 МП, сверхширокая — 48 МП, телефото — 64 МП с 3-кратным оптическим зумом.

Связь: 5G, LTE, Bluetooth, NFC.

Цены на смартфон еще не объявляли. Ожидается, что стоимость OnePlus Open будет приблизительна, как в других складных смартфонах — Google Pixel Fold и Samsung Galaxy Z Fold 5. То есть примерно 1850 долларов.

Ранее OnePlus выпустил бюджетный смартфон Ace 2 Pro с огромной оперативной памяти и 1 ТВ памяти. Также сообщалось, что в декабре состоится презентация нового флагмана OnePlus 12.