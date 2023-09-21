Первый складной смартфон OnePlus: инсайдер назвал дату выхода
21 сентября 2023 17:45
Предполагается, что OnePlus Open будет базироваться на Oppo Find N3 (на фото), но устройства будут нацелены на разные сегменты рынка. Фото: androidcentral
Сообщается, что OnePlus Open официально презентуют 19 октября, хотя раньше назывался другой срок — конец августа. Событие перенесли по причине замены поставщика дисплеев.
Об этом написал на X (Twitter) известный инсайдер Max Jambor.
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Технические характеристики OnePlus Open
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 2.
- Дисплей: обложка — 6,3-дюймовый AMOLED, 120 Гц, основной — 7,8-дюймовый, AMOLED, 120 Гц.
- Оперативка: до 16 ГБ.
- Память: до 512 ГБ.
- Аккумулятор: 4 800 мАч с быстрой проводной зарядкой 67 Вт
- Порт: USB-Type-C.
- Операционная система: OxygenOS Fold на базе Android 13
- Фронтальная камера: обложка — 32 МП, основная — 20 МП.
- Задние камеры: основная — 48 МП, сверхширокая — 48 МП, телефото — 64 МП с 3-кратным оптическим зумом.
- Связь: 5G, LTE, Bluetooth, NFC.
Цены на смартфон еще не объявляли. Ожидается, что стоимость OnePlus Open будет приблизительна, как в других складных смартфонах — Google Pixel Fold и Samsung Galaxy Z Fold 5. То есть примерно 1850 долларов.
Ранее OnePlus выпустил бюджетный смартфон Ace 2 Pro с огромной оперативной памяти и 1 ТВ памяти. Также сообщалось, что в декабре состоится презентация нового флагмана OnePlus 12.