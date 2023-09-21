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Первый складной смартфон OnePlus: инсайдер назвал дату выхода

21 сентября 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Первый складной смартфон OnePlus: инсайдер назвал дату выхода
Предполагается, что OnePlus Open будет базироваться на Oppo Find N3 (на фото), но устройства будут нацелены на разные сегменты рынка. Фото: androidcentral
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сообщается, что OnePlus Open официально презентуют 19 октября, хотя раньше назывался другой срок — конец августа. Событие перенесли по причине замены поставщика дисплеев.

Об этом написал на X (Twitter) известный инсайдер Max Jambor.

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Технические характеристики OnePlus Open

  • Процессор: Snapdragon 8 Gen 2.
  • Дисплей: обложка — 6,3-дюймовый AMOLED, 120 Гц, основной — 7,8-дюймовый, AMOLED, 120 Гц.
  • Оперативка: до 16 ГБ.
  • Память: до 512 ГБ.
  • Аккумулятор: 4 800 мАч с быстрой проводной зарядкой 67 Вт
  • Порт: USB-Type-C.
  • Операционная система: OxygenOS Fold на базе Android 13
  • Фронтальная камера: обложка — 32 МП, основная — 20 МП.
  • Задние камеры: основная — 48 МП, сверхширокая — 48 МП, телефото — 64 МП с 3-кратным оптическим зумом.
  • Связь: 5G, LTE, Bluetooth, NFC.

Цены на смартфон еще не объявляли. Ожидается, что стоимость OnePlus Open будет приблизительна, как в других складных смартфонах — Google Pixel Fold и Samsung Galaxy Z Fold 5. То есть примерно 1850 долларов.

Ранее OnePlus выпустил бюджетный смартфон Ace 2 Pro с огромной оперативной памяти и 1 ТВ памяти. Также сообщалось, что в декабре состоится презентация нового флагмана OnePlus 12.

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