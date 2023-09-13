Після iPhone 15: коли наступна презентація Apple та що на ній покажуть
Презентація нових продуктів Apple 12 вересня 2023 року вже в минулому. Яким буде наступний захід компанії та, що вона на ньому представить.
Про це написав Tech Advisor.
Коли відбудеться наступна презентація Apple
Захід Apple 12 вересня, скоріш за все, був останнім у цьому році. Повторення ситуації 2020 року, коли після вересневої зустрічі було ще дві, здається малоймовірним. Зазвичай компанія чекає до весни. У 2021 році наступна презентація відбулася 20 квітня, а у 2022-му — 8 березня.
Залишається невідомим, чи побачимо ми у 2024 році весняний захід, адже у 2023-му його не було. Якщо ні, то наступною зустріччю майже напевно буде Worldwide Developers Conference (WWDC), котра зазвичай проходить у червні.
Що покаже Apple на наступній презентації
Ймовірно, якщо захід відбудеться на початку року, то представлять все, що Apple не анонсував на презентації iPhone 15.
- новий iPad Pro;
- новий iPad mini;
- новий MacBook Air;
- нові AirPods (Pro, Lite та Max моделі);
- новий звичайний iPad;
- оновлений iMac;
- новий Apple TV.
Оновлення HomePod 2 не очікується найближчим часом, але можлива нова версія HomePod mini.
Вже підтверджено, що гарнітура змішаної реальності Apple Vision Pro надійде в продаж на початку 2024 року.
Якщо наступним заходом виявиться WWDC, то там, можливо, представлять програмне забезпечення.
- iOS 18;
- watchOS 11;
- нову версію macOS.
Нагадаємо, 12 вересня відбулася довгоочікувана презентація iPhone 15. Також стало відомо, скільки доведеться викласти за новинки Apple: iPhone 15 та Watch Series 9.