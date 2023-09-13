После iPhone 15: когда следующая презентация Apple и что на ней покажут
Презентация новых продуктов Apple 12 сентября 2023 уже в прошлом. Каким будет следующее мероприятие компании и что она на нем представит.
Об этом написал Tech Advisor.
Когда состоится следующая презентация Apple
Мероприятие Apple 12 сентября, скорее всего, был последним в этом году. Повторение ситуации 2020 года, когда после сентябрьской встречи было еще две, кажется маловероятным. Обычно компания ожидает весны. В 2021 году следующая презентация состоялась 20 апреля, а в 2022-м — 8 марта.
Остается неизвестным, увидим ли мы в 2024 году весеннее мероприятие, ведь в 2023-м его не было. Если нет, то следующей встречей почти наверняка будет Worldwide Developers Conference (WWDC), обычно проходящая в июне.
Что покажет Apple на следующей презентации
Вероятно, если мероприятие состоится в начале года, то представят все, что Apple не анонсировала на презентации iPhone 15.
- новый iPad Pro;
- новый iPad mini;
- новый MacBook Air;
- новые AirPods (Pro, Lite и Max модели);
- новый обычный iPad;
- обновленный iMac;
- новый Apple TV.
Обновление HomePod 2 не ожидается в ближайшее время, но возможна новая версия HomePod mini.
Уже подтверждено, что мини гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro поступит в продажу в начале 2024 года.
Если следующей встречей окажется WWDC, то там, возможно, представят программное обеспечение.
- iOS 18;
- watchOS 11;
- новая версия macOS.
Напомним, 12 сентября состоялась долгожданная презентация iPhone 15. Также стало известно, сколько придется выложить за новинки Apple: iPhone 15 и Watch Series 9.