После iPhone 15: когда следующая презентация Apple и что на ней покажут

По всей вероятности, гендиректор Apple Тим Кук 12 сентября провел последнюю презентацию компании в этом году. Скриншот из Youtube-канала Apple.

Презентация новых продуктов Apple 12 сентября 2023 уже в прошлом. Каким будет следующее мероприятие компании и что она на нем представит.

Об этом написал Tech Advisor.

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Когда состоится следующая презентация Apple

Мероприятие Apple 12 сентября, скорее всего, был последним в этом году. Повторение ситуации 2020 года, когда после сентябрьской встречи было еще две, кажется маловероятным. Обычно компания ожидает весны. В 2021 году следующая презентация состоялась 20 апреля, а в 2022-м — 8 марта.

Остается неизвестным, увидим ли мы в 2024 году весеннее мероприятие, ведь в 2023-м его не было. Если нет, то следующей встречей почти наверняка будет Worldwide Developers Conference (WWDC), обычно проходящая в июне.

Что покажет Apple на следующей презентации

Вероятно, если мероприятие состоится в начале года, то представят все, что Apple не анонсировала на презентации iPhone 15.

новый iPad Pro;

новый iPad mini;

новый MacBook Air;

новые AirPods (Pro, Lite и Max модели);

новый обычный iPad;

обновленный iMac;

новый Apple TV.

Обновление HomePod 2 не ожидается в ближайшее время, но возможна новая версия HomePod mini.

Уже подтверждено, что мини гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro поступит в продажу в начале 2024 года.

Если следующей встречей окажется WWDC, то там, возможно, представят программное обеспечение.

iOS 18;

watchOS 11;

новая версия macOS.

Напомним, 12 сентября состоялась долгожданная презентация iPhone 15. Также стало известно, сколько придется выложить за новинки Apple: iPhone 15 и Watch Series 9.