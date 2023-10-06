Pixel Watch 2: какие новые функции появились в смарт-часах Google

Внутреннее обновление делает Pixel Watch 2 очень мощным смарт-часами. Фото: 9to5google.com

Компания Google на мероприятии "Сделано в Google" вместе со смартфонами Pixel 8 и Pixel 8 Pro представила смарт-часы Pixel Watch 2. Насколько они улучшились по сравнению с предшественниками?

Эксперты Pocketnow сравнили Google Pixel Watch 2 с предыдущей моделью.

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Характеристики Google Pixel Watch 2

Корпус: 41 мм, 31 грамм, алюминий.

41 мм, 31 грамм, алюминий. Дисплей: 1,2-дюймовый, специальное стекло Corning Gorilla Glass 5, 320 ppi, (разрешение 450 x 450).

1,2-дюймовый, специальное стекло Corning Gorilla Glass 5, 320 ppi, (разрешение 450 x 450). Процессор: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1.

Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Внутренняя память: 32 ГБ.

32 ГБ. Оперативка: 2 ГБ.

2 ГБ. Связь: LTE (опционально), WiFi, Bluetooth 5.0, NFC

LTE (опционально), WiFi, Bluetooth 5.0, NFC Аккумулятор: 306 мАч

306 мАч Датчики: Компас, высотомер, многолучевой оптический пульсометр, гироскоп, электрический датчик EDA, температуры кожи, барометр, магнитометр, акселерометр.

Компас, высотомер, многолучевой оптический пульсометр, гироскоп, электрический датчик EDA, температуры кожи, барометр, магнитометр, акселерометр. Долговечность: 5ATM.

Чем Pixel Watch 2 отличается от Pixel Watch 1-го поколения

Pixel Watch 2 перешел на процессор Qualcomm Snapdragon W5 из процессора Exynos 9110, использовавшегося в первом поколении Pixel Watch. Это не только обеспечит лучшую плавность работы устройства, но будет отвечать за несколько новых функций отслеживания состояния здоровья и самочувствия. Pixel Watch 2 полностью обновил заднюю часть корпуса, оснастив его многоканальным датчиком сердечного ритма, который может автоматически переключать алгоритмы отслеживания, применяемые на основе интенсивности активности. Затем они проходят через алгоритмы искусственного интеллекта для получения показателей. Эффективность работы аккумулятора в Pixel Watch 2 улучшилась. Емкость батареи стала больше — 306 мАч против 294 мАч. А благодаря усовершенствованному чипсету, как утверждает Google, можно пользоваться часами 24 часа с включенным дисплеем Always-On. Pixel Watch 2 заряжается от 0 до 100% за 75 минут против 150 минут в Pixel Watch. Корпус Pixel Watch 2 изготовлен из переработанного алюминия против 80% нержавеющей стали у часов первого поколения. Это изменение привело к уменьшению веса на 5 граммов. Стекло купола, изготовленное с использованием стекла Gorilla Glass 5, также было модифицировано, оно стало более тонким и способствует уменьшению веса часов.

Внешне Google Pixel Watch 2 и Pixel Watch выглядят почти идентично, за исключением некоторых отличий в цветах устройства. Рамки дисплея, на что надеялись, меньше не стали.

Цены на Pixel Watch 2

Цены остались стабильными, ведь Pixel Watch 2 стартует от 349 долларов за версию только с поддержкой Wi-Fi и 399 долларов за модель с поддержкой LTE.

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