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Базовые модели iPhone 16 будут мощнее iPhone 15 Pro Max, — аналитик

20 октября 2023 19:55
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Базовые модели iPhone 16 будут мощнее iPhone 15 Pro Max, — аналитик
iPhone 15 Pro Max будет слабее чипа, чем iPhone 16. Фото: gsmarena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Чтобы увеличить продажи, Apple реализует свои базовые модели по относительно более низким ценам из-за использования в смартфонах процессора предыдущего года, за исключением моделей Pro. Это привело к заметному снижению производительности устройств и острой критике компании, но ситуация изменится в 2024 году.

Об этом сообщил Gizmochina.

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По мнению известного аналитика Джеффа Пу, iPhone 16 и 16 Plus в следующем году получат не чип A16, а чип A18.

Он ожидает, что чипы будут производиться с помощью 3-нм техпроцесса второго поколения N3E от производителя чипов TSMC.

Пу назвал чип A17 Pro в моделях iPhone 15 Pro, основанный на 3-нанометровом техпроцессе TSMC первого поколения "N3B", "переходным дизайном".

Процессоры, которые будут использоваться в 16-й линейке смартфонов Apple

  • iPhone 16: чип A18 (N3E)
  • iPhone 16 Plus: чип A18 (N3E)
  • iPhone 16 Pro: чип A18 Pro (N3E)
  • iPhone 16 Pro Max: чип A18 Pro (N3E)

Сегодня модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены чипом A16 Bionic, а iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max используют A17 Pro.

Если заявления Пу соответствуют действительности, между стандартными моделями iPhone 15 и 16 возникнет значительная разница в производительности.

Раньше мы писали, каким будет суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra в 2024 году. Также представляли ТОП 9 лучших iPhone для покупки в 2023 году.

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