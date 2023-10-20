Базовые модели iPhone 16 будут мощнее iPhone 15 Pro Max, — аналитик

iPhone 15 Pro Max будет слабее чипа, чем iPhone 16. Фото: gsmarena.com

Чтобы увеличить продажи, Apple реализует свои базовые модели по относительно более низким ценам из-за использования в смартфонах процессора предыдущего года, за исключением моделей Pro. Это привело к заметному снижению производительности устройств и острой критике компании, но ситуация изменится в 2024 году.

Об этом сообщил Gizmochina.

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По мнению известного аналитика Джеффа Пу, iPhone 16 и 16 Plus в следующем году получат не чип A16, а чип A18.

Он ожидает, что чипы будут производиться с помощью 3-нм техпроцесса второго поколения N3E от производителя чипов TSMC.

Пу назвал чип A17 Pro в моделях iPhone 15 Pro, основанный на 3-нанометровом техпроцессе TSMC первого поколения "N3B", "переходным дизайном".

Процессоры, которые будут использоваться в 16-й линейке смартфонов Apple

iPhone 16: чип A18 (N3E)

iPhone 16 Plus: чип A18 (N3E)

iPhone 16 Pro: чип A18 Pro (N3E)

iPhone 16 Pro Max: чип A18 Pro (N3E)

Сегодня модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены чипом A16 Bionic, а iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max используют A17 Pro.

Если заявления Пу соответствуют действительности, между стандартными моделями iPhone 15 и 16 возникнет значительная разница в производительности.

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