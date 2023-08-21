Представлена Bluetooth-колонка Urbanista Malibu, которой не нужна зарядка
Шведская компания Urbanista представила заряжающуюся от солнечной батареи беспроводную колонку Malibu с интегрированной технологией солнечных элементов Powerfoyle. Утверждается, что колонка питается от искусственного света, поэтому никогда не может разрядиться в принципе.
Об этом сообщили на сайте компании.
Характеристики Urbanista Malibu
- Колонка изготовлена из переработанного пластика и тканей.
- Комплектуется двумя динамиками мощностью 10 Вт.
- Продается с полным дневным запасом аккумулятора.
- На одном заряде без подпитки от света колонка может работать до 30 часов.
- Можно отслеживать процесс зарядки колонки в реальном времени с помощью мобильного приложения Malibu.
- Колонка защищена по стандарту IP67 от воды, песка, пыли и грязи.
Есть возможность соединить две колонки, чтобы получить подлинный стереозвук с помощью функции Stereo Link.
Цена Urbanista Malibu
В Северной Америке колонка продается за 149 долларов — 5499 грн по актуальному курсу.
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