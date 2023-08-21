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Представлена Bluetooth-колонка Urbanista Malibu, которой не нужна зарядка

21 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Представлена Bluetooth-колонка Urbanista Malibu, которой не нужна зарядка
Колонка Malibu изготовлена из переработанного пластика и ткани. Фото: Urbanista
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Шведская компания Urbanista представила заряжающуюся от солнечной батареи беспроводную колонку Malibu с интегрированной технологией солнечных элементов Powerfoyle. Утверждается, что колонка питается от искусственного света, поэтому никогда не может разрядиться в принципе.

Об этом сообщили на сайте компании.

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Характеристики Urbanista Malibu

  • Колонка изготовлена из переработанного пластика и тканей.
  • Комплектуется двумя динамиками мощностью 10 Вт.
  • Продается с полным дневным запасом аккумулятора.
  • На одном заряде без подпитки от света колонка может работать до 30 часов.
  • Можно отслеживать процесс зарядки колонки в реальном времени с помощью мобильного приложения Malibu.
  • Колонка защищена по стандарту IP67 от воды, песка, пыли и грязи.

Есть возможность соединить две колонки, чтобы получить подлинный стереозвук с помощью функции Stereo Link.

Цена Urbanista Malibu

В Северной Америке колонка продается за 149 долларов — 5499 грн по актуальному курсу.

Можно отслеживать процесс зарядки колонки в реальном времени с помощью приложения Malibu. Фото: Urbanista

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