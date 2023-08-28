Простые способы самостоятельно ускорить работу смартфонов на Android

Больше всего собирают мусор в память смартфона браузеры, мессенджеры и социальные сети. Фото: freepik

Смартфоны начинают работать медленно, в частности, из-за переполненной памяти устройства. Чтобы избавиться от этих дефектов в работе, нужно чистить основные накопители ненужной информации.

Об этом сообщил iTechua.

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Кэш приложений

Каждое приложение хранит нужные для работы данные в кэше, со временем их становится все больше и смартфон начинает работать медленно. Не реже чем раз в месяц, нужно заходить в раздел "Приложения" и чистить кэш основных приложений, которыми вы пользуетесь. Больше всего собирают мусор браузеры, мессенджеры и социальные сети.

SMS

Если их соберется слишком много, например за несколько месяцев или лет, смартфон начнет тормозить. Итак, SMS следует удалять.

Медиафайлы в мессенджерах

Как правило, мессенджеры по умолчанию хранят все медиафайлы в памяти смартфона. Рекомендуется периодически чистить в настройках мессенджеров ненужные фото, видео и голосовые сообщения.

Корзина

В современных смартфонах удаленные файлы попадают в корзину и хранятся там еще некоторое время, например 30 или 40 дней. Рекомендуется удалять их вручную. Обычно в разделе "Галерея" есть папка "Недавно удаленные".

Загрузки

В папку "Загрузки" попадают файлы из мобильного браузера или через приложение. Ее тоже желательно периодически чистить.

Напоследок, старайтесь всегда оставлять минимум 10 ГБ свободного места в памяти, ведь это нужно для штатной работы системы.

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