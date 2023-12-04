Лайфхаки: при каких условиях смартфон будет служить дольше

Смартфоны нуждаются в бережном обращении. Фото: freepik

Из-за банальных ошибок в использовании, владельцы смартфонов вынуждены часто ремонтировать устройство, а то и покупать новый телефон. Чтобы гаджет служил долго и качественно, нужно соблюдать несколько простых базовых правил.

Об этом написал ITechua.

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Разряд батареи

Постоянно следите, чтобы аккумулятор не разряжался до 0%. Если нужно, то берите с собой повербанк. Ведь частое полное разряжение батареи приведет к ее преждевременному выходу из строя. Эксперты рекомендуют заряжать аккумулятор, когда остается 20%.

Неоригинальные зарядки

Рекомендуется использовать только оригинальные зарядные устройства для смартфонов. Дешевая некачественная зарядка неизвестного бренда может перегревать и повредить батарею.

Перезагрузка телефона

Рекомендуется перезагружать смартфон по крайней мере раз в месяц. Эта процедура очищает кэш и останавливает ненужные программы, которые могут разряжать аккумулятор.

Снимайте чехол

Рекомендуется снимать чехол со смартфона перед зарядкой или в особенно жаркие дни, ведь он может стать причиной перегрева батареи. В других случаях чехлы полезны, потому что защищают смартфоны от повреждений.

Регулируйте яркость экрана

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуется уменьшить яркость экрана, поскольку она потребляет больше энергии.

Ранее мы писали, как улучшить качество сигнала мобильной связи на смартфоне. Также сообщалось, как пользоваться смартфоном, чтобы он пережил холод.