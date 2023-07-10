Honor выпустила доступный смартфон с топовой начинкой

Продажи Honor X50 в Китае стартуют 14 июля. Фото: gizmochina

Honor выпустил смартфон X50, который соединил в себе доступность цены и мощные характеристики. Базовая модель прибора стоит в Китае чуть больше 100 долларов.

Новый смартфон Honor является преемником модели X40, которая дебютировала только в прошлом году. Об этом написал gizmochina.

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Характеристики и функции Honor X50

Имеет AMOLED-дисплей с изогнутыми краями размером 6,6 дюйма с разрешением 1,5K пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Обладает двойной основной камерой с главным датчиком на 108 МП и дополнительным объективом на 2 МП.

Впереди есть камера для селфи на 8 МП.

Оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 1.

Содержит до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ внутренней памяти.

Питается от аккумулятора емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт.

Совместимость на базе Android 13 MagicOS 7.1.

Цены на Honor X50 в Китае:

вариант 8 ГБ + 128 ГБ — 1399 юаней (4197 грн);

вариант 8 ГБ + 256 ГБ — 1599 юаней (4797 грн);

вариант 12 ГБ + 256 ГБ — 1799 юаней (5397 грн);

вариант 16 ГБ + 512 ГБ стоят — 1999 юаней (5997 грн).

Смартфон доступен для предварительного бронирования, продажи стартуют с 14 июля. Ждем предложения AliExpress.

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