ТОП 6 лучших смартфонов для покупки в 2023 году

Пора покупать новый смартфон, ведь прошла уже половина 2023 года. Фото: ixbt

За полгода 2023-го состоялось несколько знаковых выпусков смартфонов, в том числе устройство с 200-мегапиксельной камерой, возвращение Motorola Razr и т.д. Некоторые из новинок уже успели подешеветь, а значит самое время приобрести новый телефон.

Эксперты портала ZDNET составили рейтинг самых лучших смартфонов 2023 года. Перечень формировался по разным критериям — от бюджета до лучших характеристик устройств.

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Samsung Galaxy S23 Ultra: лучший телефон

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Плюсы

Полнейший опыт использования смартфона, который можно купить за деньги.

Надежная настройка четырех камер.

Базовый накопитель на 256 ГБ.

Интегрированный стилус S Pen.

Минусы

Может быть громоздким.

Быстрая зарядка ограничена 45 Вт.

Более дорогой, чем большинство телефонов Android.

iPhone 14 Pro Max: лучший iPhone

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Плюсы

Время автономной работы и производительность камеры.

Поддержка 4K и Dolby Vision

Поддержка Wi-Fi 6

Спутниковый SOS и обнаружение аварий

Минусы

Спутниковый SOS требует ежемесячной платы.

Очень дорогой, особенно при больших объемах памяти.

Google Pixel 7 Pro: лучший телефон с камерой

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Плюсы

Качественные камеры.

Программный подход к пользователю.

Аккумулятор 5000 мАч с дисплеем LTPO.

Конкурентоспособная цена 899 дол.

Минусы

Нет варианта хранения 1 ТВ, как у Apple/Samsung.

Стандартный Android может показаться слишком минимальным.

Быстрая зарядка мощностью 30 Вт.

Motorola Razr Plus: лучший складной телефон в стиле флип

Фото: phonearena

Плюсы

Большой экран крышки — это сам по себе телефон.

Очень компактный.

Первое пылезащитное сложное устройство.

Дополнительные функции камеры.

Минусы

Батареи хватает на день использования.

Решения по ремонту зависают в воздухе.

Более хрупкий, чем обычный планшетный телефон.

Samsung Galaxy A54 5G: лучший бюджетный телефон

Фото: stuff.tv

Плюсы

Конкурентоспособная цена ниже 450 дол.

Большой и яркий AMOLED-дисплей 120 Гц.

Долговечный аккумулятор на 5000 мАч.

До пяти лет обновления программного обеспечения.

Минусы

Пластиковый корпус кажется дешевле, чем стекло.

Проходная передняя камера.

Процессор Exynos отстает от Qualcomm.

OnePlus 11: лучший телефон с быстрой зарядкой

Фото: nextrift

Плюсы

Быстрая и плавная работа.

Быстрая зарядка 100 Вт с комплектом зарядного устройства.

Премиальное качество сборки.

Конкурентная камера для фото.

Минусы

Конфигурация памяти и оперативной памяти ограничена 128/256 ГБ.

Нет беспроводной зарядки.

Защита от воды и пыли только IP64.

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