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Рейтинг лучших смартфонов для покупки в 2023 году

3 июля 2023 21:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 6 лучших смартфонов для покупки в 2023 году
Пора покупать новый смартфон, ведь прошла уже половина 2023 года. Фото: ixbt
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

За полгода 2023-го состоялось несколько знаковых выпусков смартфонов, в том числе устройство с 200-мегапиксельной камерой, возвращение Motorola Razr и т.д. Некоторые из новинок уже успели подешеветь, а значит самое время приобрести новый телефон.

Эксперты портала ZDNET составили рейтинг самых лучших смартфонов 2023 года. Перечень формировался по разным критериям — от бюджета до лучших характеристик устройств.

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Samsung Galaxy S23 Ultra: лучший телефон

Фото: unsplash

Плюсы

  • Полнейший опыт использования смартфона, который можно купить за деньги.
  • Надежная настройка четырех камер.
  • Базовый накопитель на 256 ГБ.
  • Интегрированный стилус S Pen.

Минусы

  • Может быть громоздким.
  • Быстрая зарядка ограничена 45 Вт.
  • Более дорогой, чем большинство телефонов Android.

iPhone 14 Pro Max: лучший iPhone

Фото: pexels

Плюсы

  • Время автономной работы и производительность камеры.
  • Поддержка 4K и Dolby Vision
  • Поддержка Wi-Fi 6
  • Спутниковый SOS и обнаружение аварий

Минусы

  • Спутниковый SOS требует ежемесячной платы.
  • Очень дорогой, особенно при больших объемах памяти.

Google Pixel 7 Pro: лучший телефон с камерой

Фото: pexels

Плюсы

  • Качественные камеры.
  • Программный подход к пользователю.
  • Аккумулятор 5000 мАч с дисплеем LTPO.
  • Конкурентоспособная цена 899 дол.

Минусы

  • Нет варианта хранения 1 ТВ, как у Apple/Samsung.
  • Стандартный Android может показаться слишком минимальным.
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Вт.

Motorola Razr Plus: лучший складной телефон в стиле флип

Фото: phonearena

Плюсы

  • Большой экран крышки — это сам по себе телефон.
  • Очень компактный.
  • Первое пылезащитное сложное устройство.
  • Дополнительные функции камеры.

Минусы

  • Батареи хватает на день использования.
  • Решения по ремонту зависают в воздухе.
  • Более хрупкий, чем обычный планшетный телефон.

Samsung Galaxy A54 5G: лучший бюджетный телефон

Фото: stuff.tv

Плюсы

  • Конкурентоспособная цена ниже 450 дол.
  • Большой и яркий AMOLED-дисплей 120 Гц.
  • Долговечный аккумулятор на 5000 мАч.
  • До пяти лет обновления программного обеспечения.

Минусы

  • Пластиковый корпус кажется дешевле, чем стекло.
  • Проходная передняя камера.
  • Процессор Exynos отстает от Qualcomm.

OnePlus 11: лучший телефон с быстрой зарядкой

Фото: nextrift

Плюсы

  • Быстрая и плавная работа.
  • Быстрая зарядка 100 Вт с комплектом зарядного устройства.
  • Премиальное качество сборки.
  • Конкурентная камера для фото.

Минусы

  • Конфигурация памяти и оперативной памяти ограничена 128/256 ГБ.
  • Нет беспроводной зарядки.
  • Защита от воды и пыли только IP64.

Ранее мы писали, какими будут цены на iPhone 15. Также сообщалось, какие смартфоны Xiaomi получат обновленную MIUI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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