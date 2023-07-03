ТОП 6 лучших смартфонов для покупки в 2023 году

Рейтинг лучших смартфонов для покупки в 2023 году
За полгода 2023-го состоялось несколько знаковых выпусков смартфонов, в том числе устройство с 200-мегапиксельной камерой, возвращение Motorola Razr и т.д. Некоторые из новинок уже успели подешеветь, а значит самое время приобрести новый телефон.
Эксперты портала ZDNET составили рейтинг самых лучших смартфонов 2023 года. Перечень формировался по разным критериям — от бюджета до лучших характеристик устройств.
Samsung Galaxy S23 Ultra: лучший телефон
Плюсы
- Полнейший опыт использования смартфона, который можно купить за деньги.
- Надежная настройка четырех камер.
- Базовый накопитель на 256 ГБ.
- Интегрированный стилус S Pen.
Минусы
- Может быть громоздким.
- Быстрая зарядка ограничена 45 Вт.
- Более дорогой, чем большинство телефонов Android.
iPhone 14 Pro Max: лучший iPhone
Плюсы
- Время автономной работы и производительность камеры.
- Поддержка 4K и Dolby Vision
- Поддержка Wi-Fi 6
- Спутниковый SOS и обнаружение аварий
Минусы
- Спутниковый SOS требует ежемесячной платы.
- Очень дорогой, особенно при больших объемах памяти.
Google Pixel 7 Pro: лучший телефон с камерой
Плюсы
- Качественные камеры.
- Программный подход к пользователю.
- Аккумулятор 5000 мАч с дисплеем LTPO.
- Конкурентоспособная цена 899 дол.
Минусы
- Нет варианта хранения 1 ТВ, как у Apple/Samsung.
- Стандартный Android может показаться слишком минимальным.
- Быстрая зарядка мощностью 30 Вт.
Motorola Razr Plus: лучший складной телефон в стиле флип
Плюсы
- Большой экран крышки — это сам по себе телефон.
- Очень компактный.
- Первое пылезащитное сложное устройство.
- Дополнительные функции камеры.
Минусы
- Батареи хватает на день использования.
- Решения по ремонту зависают в воздухе.
- Более хрупкий, чем обычный планшетный телефон.
Samsung Galaxy A54 5G: лучший бюджетный телефон
Плюсы
- Конкурентоспособная цена ниже 450 дол.
- Большой и яркий AMOLED-дисплей 120 Гц.
- Долговечный аккумулятор на 5000 мАч.
- До пяти лет обновления программного обеспечения.
Минусы
- Пластиковый корпус кажется дешевле, чем стекло.
- Проходная передняя камера.
- Процессор Exynos отстает от Qualcomm.
OnePlus 11: лучший телефон с быстрой зарядкой
Плюсы
- Быстрая и плавная работа.
- Быстрая зарядка 100 Вт с комплектом зарядного устройства.
- Премиальное качество сборки.
- Конкурентная камера для фото.
Минусы
- Конфигурация памяти и оперативной памяти ограничена 128/256 ГБ.
- Нет беспроводной зарядки.
- Защита от воды и пыли только IP64.
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