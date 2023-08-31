Рейтинг найкращих планшетів для школярів в Україні у 2023 році

Планшет для навчання має відповідати певним вимогам. Фото: freepik

Гаджети для навчання повинні поєднувати у собі невеликий бюджет, якісний дисплей, достатню оперативку та пристойний накопичувач. До того ж потрібен адекватний час автономної роботи, аби планшет працював без зарядки протягом усього навчального дня.

Про це повідомив Hotline.

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дисплей 10-11 дюймів;

наявність слота для карти пам’яті;

акумулятор 7000-8000 мАг;

наявність останніх поколінь Wi-Fi, BLuetooth та порту USB-C;

вартість до 10 тис. грн.

Пропонуємо чотири планшети, які відповідають таким критеріям.

1. Lenovo Xiaoxin Pad 2022

Середня ціна: 7 тис. грн.

Переваги

11-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 2000х1200;

6 ГБ оперативки та 128 ГБ памʼяті;

дві камери: фронтальна та тилова для дистанційного навчання;

8-ядерний процесор Snapdragon 680.

2. Blackview Tab 16

Середня ціна: 7,8 тис. грн.

Переваги

11-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 2000х1200;

8 ГБ оперативки та 256 ГБ пам’яті;

слот для SIM-карт для отримання постійного інтернету;

модуль GPS.

Недоліки

8-ядерний процесор Unisoc T616 з графікою Malo-G51 MP2.

3. Samsung Galaxy Tab A8 10.5

Середня ціна: 8,2 тис. грн.

Переваги

процесор Unisoc T618;

приємний TFT дисплей і оболонка від Samsung;

модуль GPS;

роз'єм 3,5 мм для підключення навушників.

Недоліки

4 ГБ оперативки та 64 ГБ пам'яті, що позначається на швидкості роботи

4. Xiaomi Redmi Pad

Середня ціна: 9,8 тис. грн.

Переваги

екран на 90 Гц (гаджет працює плавно та швидко);

потужний процесор MediaTek Helio G99 з графікою Mali-G57 MC2;

рекордні 8000 мАг батареї.

В усьому іншому ця модель схожа на Lenovo та Blackview.

Недоліки

зависока ціна.

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