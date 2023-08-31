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Рейтинг найкращих планшетів для школярів в Україні у 2023 році

31 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Рейтинг найкращих планшетів для школярів в Україні у 2023 році
Планшет для навчання має відповідати певним вимогам. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Гаджети для навчання повинні поєднувати у собі невеликий бюджет, якісний дисплей, достатню оперативку та пристойний накопичувач. До того ж потрібен адекватний час автономної роботи, аби планшет працював без зарядки протягом усього навчального дня.

Про це повідомив Hotline.

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Основні параметри шкільних планшетів

  • дисплей 10-11 дюймів;
  • наявність слота для карти пам’яті;
  • акумулятор 7000-8000 мАг;
  • наявність останніх поколінь Wi-Fi, BLuetooth та порту USB-C;
  • вартість до 10 тис. грн.

Пропонуємо чотири планшети, які відповідають таким критеріям.

1. Lenovo Xiaoxin Pad 2022

Середня ціна: 7 тис. грн.

Переваги

  • 11-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 2000х1200;
  • 6 ГБ оперативки та 128 ГБ памʼяті;
  • дві камери: фронтальна та тилова для дистанційного навчання;
  • 8-ядерний процесор Snapdragon 680.

2. Blackview Tab 16

Середня ціна: 7,8 тис. грн.

Переваги

  • 11-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 2000х1200;
  • 8 ГБ оперативки та 256 ГБ пам’яті;
  • слот для SIM-карт для отримання постійного інтернету;
  • модуль GPS.

Недоліки

  • 8-ядерний процесор Unisoc T616 з графікою Malo-G51 MP2.

3. Samsung Galaxy Tab A8 10.5

Середня ціна: 8,2 тис. грн.

Переваги

  • процесор Unisoc T618;
  • приємний TFT дисплей і оболонка від Samsung;
  • модуль GPS;
  • роз'єм 3,5 мм для підключення навушників.

Недоліки

  • 4 ГБ оперативки та 64 ГБ пам'яті, що позначається на швидкості роботи

4. Xiaomi Redmi Pad

Середня ціна: 9,8 тис. грн.

Переваги

  • екран на 90 Гц (гаджет працює плавно та швидко);
  • потужний процесор MediaTek Helio G99 з графікою Mali-G57 MC2;
  • рекордні 8000 мАг батареї.

В усьому іншому ця модель схожа на Lenovo та Blackview.

Недоліки

  • зависока ціна.

Раніше ми писали, як вибрати смартфон для школярів у 2023 році в Україні. Також ми публікували ТОП-4 найкращих смартфонів зі стилусом у 2023 році.

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