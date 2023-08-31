Рейтинг найкращих планшетів для школярів в Україні у 2023 році
Гаджети для навчання повинні поєднувати у собі невеликий бюджет, якісний дисплей, достатню оперативку та пристойний накопичувач. До того ж потрібен адекватний час автономної роботи, аби планшет працював без зарядки протягом усього навчального дня.
Про це повідомив Hotline.
Основні параметри шкільних планшетів
- дисплей 10-11 дюймів;
- наявність слота для карти пам’яті;
- акумулятор 7000-8000 мАг;
- наявність останніх поколінь Wi-Fi, BLuetooth та порту USB-C;
- вартість до 10 тис. грн.
Пропонуємо чотири планшети, які відповідають таким критеріям.
1. Lenovo Xiaoxin Pad 2022
Середня ціна: 7 тис. грн.
Переваги
- 11-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 2000х1200;
- 6 ГБ оперативки та 128 ГБ памʼяті;
- дві камери: фронтальна та тилова для дистанційного навчання;
- 8-ядерний процесор Snapdragon 680.
2. Blackview Tab 16
Середня ціна: 7,8 тис. грн.
Переваги
- 11-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 2000х1200;
- 8 ГБ оперативки та 256 ГБ пам’яті;
- слот для SIM-карт для отримання постійного інтернету;
- модуль GPS.
Недоліки
- 8-ядерний процесор Unisoc T616 з графікою Malo-G51 MP2.
3. Samsung Galaxy Tab A8 10.5
Середня ціна: 8,2 тис. грн.
Переваги
- процесор Unisoc T618;
- приємний TFT дисплей і оболонка від Samsung;
- модуль GPS;
- роз'єм 3,5 мм для підключення навушників.
Недоліки
- 4 ГБ оперативки та 64 ГБ пам'яті, що позначається на швидкості роботи
4. Xiaomi Redmi Pad
Середня ціна: 9,8 тис. грн.
Переваги
- екран на 90 Гц (гаджет працює плавно та швидко);
- потужний процесор MediaTek Helio G99 з графікою Mali-G57 MC2;
- рекордні 8000 мАг батареї.
В усьому іншому ця модель схожа на Lenovo та Blackview.
Недоліки
- зависока ціна.
Раніше ми писали, як вибрати смартфон для школярів у 2023 році в Україні. Також ми публікували ТОП-4 найкращих смартфонів зі стилусом у 2023 році.