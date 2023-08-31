Рейтинг лучших планшетов для школьников в Украине в 2023 году

Планшет для обучения должен отвечать определенным требованиям. Фото: freepik

Гаджеты для обучения должны сочетать небольшой бюджет, качественный дисплей, достаточную оперативную память и приличный накопитель. К тому же нужно адекватное время автономной работы, чтобы планшет работал без зарядки в течение всего учебного дня.

Об этом сообщил Hotline.

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дисплей 10-11 дюймов;

наличие слота для карты памяти;

аккумулятор 7000-8000 мАч;

наличие последних поколений Wi-Fi, BLuetooth и порта USB-C;

стоимость до 10 тыс. грн.

Предлагаем четыре планшета, которые отвечают таким критериям.

1. Lenovo Xiaoxin Pad 2022

Средняя цена: 7 тыс. грн.

Преимущества

11-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2000х1200;

6 ГБ оперативки и 128 ГБ памяти;

две камеры: фронтальная и тыловая для дистанционного обучения;

8-ядерный процессор Snapdragon 680

2. Blackview Tab 16

Средняя цена: 7,8 тыс. грн.

Преимущества

11-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2000х1200;

8 ГБ оперативки и 256 ГБ памяти;

слот для SIM-карт для получения постоянного интернета;

модуль GPS.

Недостатки

8-ядерный процессор Unisoc T616 с графикой Malo-G51 MP2.

3. Samsung Galaxy Tab A8 10.5

Средняя цена: 8,2 тыс. грн.

Преимущества

процессор Unisoc T618;

приятный TFT дисплей и оболочка от Samsung;

модуль GPS;

разъем 3,5 мм для подключения наушников.

Недостатки

4 ГБ оперативки и 64 ГБ памяти, что сказывается на скорости работы

4. Xiaomi Redmi Pad

Средняя цена: 9,8 тыс. грн.

Преимущества

экран на 90 Гц (гаджет работает плавно и быстро);

мощный процессор MediaTek Helio G99 с графикой Mali-G57 MC2;

рекордные 8000 мАч батареи.

В остальном эта модель похожа на Lenovo и Blackview.

Недостатки

высокая цена.

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