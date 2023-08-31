Рейтинг лучших планшетов для школьников в Украине в 2023 году
Гаджеты для обучения должны сочетать небольшой бюджет, качественный дисплей, достаточную оперативную память и приличный накопитель. К тому же нужно адекватное время автономной работы, чтобы планшет работал без зарядки в течение всего учебного дня.
Об этом сообщил Hotline.
Основные параметры школьных планшетов
- дисплей 10-11 дюймов;
- наличие слота для карты памяти;
- аккумулятор 7000-8000 мАч;
- наличие последних поколений Wi-Fi, BLuetooth и порта USB-C;
- стоимость до 10 тыс. грн.
Предлагаем четыре планшета, которые отвечают таким критериям.
1. Lenovo Xiaoxin Pad 2022
Средняя цена: 7 тыс. грн.
Преимущества
- 11-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2000х1200;
- 6 ГБ оперативки и 128 ГБ памяти;
- две камеры: фронтальная и тыловая для дистанционного обучения;
- 8-ядерный процессор Snapdragon 680
2. Blackview Tab 16
Средняя цена: 7,8 тыс. грн.
Преимущества
- 11-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2000х1200;
- 8 ГБ оперативки и 256 ГБ памяти;
- слот для SIM-карт для получения постоянного интернета;
- модуль GPS.
Недостатки
- 8-ядерный процессор Unisoc T616 с графикой Malo-G51 MP2.
3. Samsung Galaxy Tab A8 10.5
Средняя цена: 8,2 тыс. грн.
Преимущества
- процессор Unisoc T618;
- приятный TFT дисплей и оболочка от Samsung;
- модуль GPS;
- разъем 3,5 мм для подключения наушников.
Недостатки
- 4 ГБ оперативки и 64 ГБ памяти, что сказывается на скорости работы
4. Xiaomi Redmi Pad
Средняя цена: 9,8 тыс. грн.
Преимущества
- экран на 90 Гц (гаджет работает плавно и быстро);
- мощный процессор MediaTek Helio G99 с графикой Mali-G57 MC2;
- рекордные 8000 мАч батареи.
В остальном эта модель похожа на Lenovo и Blackview.
Недостатки
- высокая цена.
Раньше мы писали, как выбрать смартфон для школьников в 2023 году в Украине. Также мы публиковали ТОП-4 лучших смартфона со стилусом в 2023 году.