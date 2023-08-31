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Рейтинг лучших планшетов для школьников в Украине в 2023 году

31 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Рейтинг лучших планшетов для школьников в Украине в 2023 году
Планшет для обучения должен отвечать определенным требованиям. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Гаджеты для обучения должны сочетать небольшой бюджет, качественный дисплей, достаточную оперативную память и приличный накопитель. К тому же нужно адекватное время автономной работы, чтобы планшет работал без зарядки в течение всего учебного дня.

Об этом сообщил Hotline.

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Основные параметры школьных планшетов

  • дисплей 10-11 дюймов;
  • наличие слота для карты памяти;
  • аккумулятор 7000-8000 мАч;
  • наличие последних поколений Wi-Fi, BLuetooth и порта USB-C;
  • стоимость до 10 тыс. грн.

Предлагаем четыре планшета, которые отвечают таким критериям.

1. Lenovo Xiaoxin Pad 2022

Средняя цена: 7 тыс. грн.

Преимущества

  • 11-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2000х1200;
  • 6 ГБ оперативки и 128 ГБ памяти;
  • две камеры: фронтальная и тыловая для дистанционного обучения;
  • 8-ядерный процессор Snapdragon 680

2. Blackview Tab 16

Средняя цена: 7,8 тыс. грн.

Преимущества

  • 11-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2000х1200;
  • 8 ГБ оперативки и 256 ГБ памяти;
  • слот для SIM-карт для получения постоянного интернета;
  • модуль GPS.

Недостатки

  • 8-ядерный процессор Unisoc T616 с графикой Malo-G51 MP2.

3. Samsung Galaxy Tab A8 10.5

Средняя цена: 8,2 тыс. грн.

Преимущества

  • процессор Unisoc T618;
  • приятный TFT дисплей и оболочка от Samsung;
  • модуль GPS;
  • разъем 3,5 мм для подключения наушников.

Недостатки

  • 4 ГБ оперативки и 64 ГБ памяти, что сказывается на скорости работы

4. Xiaomi Redmi Pad

Средняя цена: 9,8 тыс. грн.

Преимущества

  • экран на 90 Гц (гаджет работает плавно и быстро);
  • мощный процессор MediaTek Helio G99 с графикой Mali-G57 MC2;
  • рекордные 8000 мАч батареи.

В остальном эта модель похожа на Lenovo и Blackview.

Недостатки

  • высокая цена.

Раньше мы писали, как выбрать смартфон для школьников в 2023 году в Украине. Также мы публиковали ТОП-4 лучших смартфона со стилусом в 2023 году.

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