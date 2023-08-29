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Як вибрати смартфон для школярів у 2023 році в Україні

29 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Як вибрати смартфон для школярів у 2023 році в Україні
Смартфон став важливим засобом для навчання. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Для дітей шкільного віку гаджети стають невід'ємним засобом навчання, особливо під час вимушених онлайн уроків через повномасштабну війну. На що звернути увагу під час вибору смартфона для школяра?

Про це повідомив Proslav.

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Ціна пристрою

Дитині не потрібна дорога флагманська модель. По-перше, йому не знадобляться більшість функцій такого смартфона. По-друге, ризик чисто механічного пошкодження пристрою у руках школярів набагато вищий.

Оберіть недорогу модель, або взагалі придбайте дитині пристойний вживаний смартфон.

Розмір смартфона

Оберіть компактний смартфон — він легко поміститься у дитячій руці та кишені. Школярам буде набагато зручніше користуватися таким пристроєм.

Продуктивність гаджета

Пристрій має працювати швидко та плавно. Оберіть модель із достатньою кількістю оперативки та продуктивним процесором. Такі є й серед недорогих смартфонів.

Камера на телефоні

Діти люблять фотографувати та знімати відео. Вибирати флагман з найкращими показниками не потрібно. Для дитячих потреб достатньо телефонів з камерами помірної якості, або бюджетні варіанти нових моделей провідних виробників.

Акумуляторна батарея

Заряду смартфона має бути достатньо, щоб школярі могли їм користуватися протягом дня без підзарядки.

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