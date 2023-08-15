ТОП-4 найкращих смартфонів зі стилусом у 2023 році
Сьогодні на ринку не так багато смартфонів з належною підтримкою стилусів. Але за потреби в унікальній функції можна обрати з кількох варіантів у різних цінових діапазонах.
Про це написав Pocketnow.
Samsung Galaxy S23 Ultra
Найкращий серед усіх. Смартфон працює на новому чіпсеті Snapdragon 8 Gen 2, має таку ж ціну, як і його попередник, і покращені ігрові можливості та камеру.
Плюси
- Чудовий дисплей.
- Відмінна продуктивність.
- Тривалий час автономної роботи.
- Перо S Pen.
Мінуси
- Дорогий.
- Незначне оновлення порівняно з S22 Ultra.
- У 2023 році зарядка має бути набагато швидшою.
Samsung Galaxy Z Fold 5
Найкращий складаний смартфон зі стилусом. Оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2, потужною потрійною тильною камерою, великим 6,2-дюймовим чохлом і 7,6-дюймовим основним дисплеєм, а також великим акумулятором, який може протриматися цілий день на одному заряді.
Плюси
- Великі дисплеї.
- Чудова продуктивність.
- Великий загальний час автономної роботи.
Мінуси
- Незначне вдосконалення в порівнянні з Z Fold 4.
- Дорогий.
- Повільна швидкість заряджання.
Honor Magic Vs
Найкраще співвідношення ціни та якості. Смартфон пропонує одні з найкращих апаратних рішень на ринку. Працює на базі Snapdragon 8+ Gen 1 та оснащений потужною потрійною камерою, яка робить якісні знімки.
Плюси
- Широкий екран та компактний форм-фактор.
- Відмінне налаштування камери.
- Великий акумулятор і швидка зарядка 66 Вт.
- Відмінна продуктивність.
Мінуси
- Немає рейтингу IP (Ingress Protection Rating, зовнішній захист).
- Не має бездротової зарядки.
Motorola Moto G Stylus 5G (2023)
Найкращий бюджетний смартфон зі стилусом. Має великий 6,6-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та подвійну камеру на 50 й 8 МП на задній панелі.
Плюси
- Вбудований стилус.
- Чудова ціна.
- Три роки оновлень безпеки.
- Великий акумулятор.
Мінуси
- Повільна зарядка.
- Немає бездротової зарядки.
Раніше ми писали про можливості смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5. Також повідомили характеристики найтоншого складаного смартфона Honor Magic V2.