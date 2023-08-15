Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow ТОП-4 найкращих смартфонів зі стилусом у 2023 році arrow

ТОП-4 найкращих смартфонів зі стилусом у 2023 році

15 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП-4 найкращих смартфонів зі стилусом у 2023 році
На ринку є хоч і невеликий, але різноманітний вибір смартфонів зі стилусом. Фото: megaobzor.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сьогодні на ринку не так багато смартфонів з належною підтримкою стилусів. Але за потреби в унікальній функції можна обрати з кількох варіантів у різних цінових діапазонах.

Про це написав Pocketnow.

Читайте також:

Samsung Galaxy S23 Ultra

Фото: techgoing

Найкращий серед усіх. Смартфон працює на новому чіпсеті Snapdragon 8 Gen 2, має таку ж ціну, як і його попередник, і покращені ігрові можливості та камеру.

Плюси

  • Чудовий дисплей.
  • Відмінна продуктивність.
  • Тривалий час автономної роботи.
  • Перо S Pen.

Мінуси

  • Дорогий.
  • Незначне оновлення порівняно з S22 Ultra.
  • У 2023 році зарядка має бути набагато швидшою.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Фото: samsung.com

Найкращий складаний смартфон зі стилусом. Оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2, потужною потрійною тильною камерою, великим 6,2-дюймовим чохлом і 7,6-дюймовим основним дисплеєм, а також великим акумулятором, який може протриматися цілий день на одному заряді.

Плюси

  • Великі дисплеї.
  • Чудова продуктивність.
  • Великий загальний час автономної роботи.

Мінуси

  • Незначне вдосконалення в порівнянні з Z Fold 4.
  • Дорогий.
  • Повільна швидкість заряджання.

Honor Magic Vs

Фото: hihonor.com

Найкраще співвідношення ціни та якості. Смартфон пропонує одні з найкращих апаратних рішень на ринку. Працює на базі Snapdragon 8+ Gen 1 та оснащений потужною потрійною камерою, яка робить якісні знімки.

Плюси

  • Широкий екран та компактний форм-фактор.
  • Відмінне налаштування камери.
  • Великий акумулятор і швидка зарядка 66 Вт.
  • Відмінна продуктивність.

Мінуси

  • Немає рейтингу IP (Ingress Protection Rating, зовнішній захист).
  • Не має бездротової зарядки.

Motorola Moto G Stylus 5G (2023)

Фото: gsmarena

Найкращий бюджетний смартфон зі стилусом. Має великий 6,6-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та подвійну камеру на 50 й 8 МП на задній панелі.

Плюси

  • Вбудований стилус.
  • Чудова ціна.
  • Три роки оновлень безпеки.
  • Великий акумулятор.

Мінуси

  • Повільна зарядка.
  • Немає бездротової зарядки.

Раніше ми писали про можливості смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5. Також повідомили характеристики найтоншого складаного смартфона Honor Magic V2.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз