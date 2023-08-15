ТОП-4 найкращих смартфонів зі стилусом у 2023 році

На ринку є хоч і невеликий, але різноманітний вибір смартфонів зі стилусом. Фото: megaobzor.com

Сьогодні на ринку не так багато смартфонів з належною підтримкою стилусів. Але за потреби в унікальній функції можна обрати з кількох варіантів у різних цінових діапазонах.

Про це написав Pocketnow.

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Samsung Galaxy S23 Ultra

Фото: techgoing

Найкращий серед усіх. Смартфон працює на новому чіпсеті Snapdragon 8 Gen 2, має таку ж ціну, як і його попередник, і покращені ігрові можливості та камеру.

Плюси

Чудовий дисплей.

Відмінна продуктивність.

Тривалий час автономної роботи.

Перо S Pen.

Мінуси

Дорогий.

Незначне оновлення порівняно з S22 Ultra.

У 2023 році зарядка має бути набагато швидшою.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Фото: samsung.com

Найкращий складаний смартфон зі стилусом. Оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2, потужною потрійною тильною камерою, великим 6,2-дюймовим чохлом і 7,6-дюймовим основним дисплеєм, а також великим акумулятором, який може протриматися цілий день на одному заряді.

Плюси

Великі дисплеї.

Чудова продуктивність.

Великий загальний час автономної роботи.

Мінуси

Незначне вдосконалення в порівнянні з Z Fold 4.

Дорогий.

Повільна швидкість заряджання.

Honor Magic Vs

Фото: hihonor.com

Найкраще співвідношення ціни та якості. Смартфон пропонує одні з найкращих апаратних рішень на ринку. Працює на базі Snapdragon 8+ Gen 1 та оснащений потужною потрійною камерою, яка робить якісні знімки.

Плюси

Широкий екран та компактний форм-фактор.

Відмінне налаштування камери.

Великий акумулятор і швидка зарядка 66 Вт.

Відмінна продуктивність.

Мінуси

Немає рейтингу IP (Ingress Protection Rating, зовнішній захист).

Не має бездротової зарядки.

Motorola Moto G Stylus 5G (2023)

Фото: gsmarena

Найкращий бюджетний смартфон зі стилусом. Має великий 6,6-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та подвійну камеру на 50 й 8 МП на задній панелі.

Плюси

Вбудований стилус.

Чудова ціна.

Три роки оновлень безпеки.

Великий акумулятор.

Мінуси

Повільна зарядка.

Немає бездротової зарядки.

Раніше ми писали про можливості смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5. Також повідомили характеристики найтоншого складаного смартфона Honor Magic V2.