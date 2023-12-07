Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Режим економії батареї на смартфоні — коли та на який час вмикати arrow

Режим економії батареї на смартфоні — коли та на який час вмикати

7 грудня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Режим економії батареї на смартфоні: коли та на який час вмикати
Постійне увімкнення режиму економії заряду батареї робить смартфон менш функціональним. Фото: androidcentral.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Інтуїтивно здається, якщо назавжди увімкнути режим економії заряду батареї, то смартфон буде розряджатися набагато повільніше. Але, чи не зашкодить це телефону в довгостроковій перспективі?

Про це написав ITechua.

Читайте також:

Плюси увімкнення режиму економії заряду

  • Можна довше користуватися пристроєм, не турбуючись про те, що батарея розрядиться.
  • Збільшення часу роботи на одній зарядці позбавить від необхідності часто заряджати пристрій, що може збільшити термін служби акумулятора.
  • Зниження споживання мобільних даних, що корисно, якщо у користувача обмежений тарифний план.

Мінуси увімкнення режиму економії заряду

  • Екран буде постійно тьмяним та менш чуйним.
  • Важливі додатки та функції (наприклад, сповіщення або GPS) можуть працювати некоректно або взагалі не працювати.
  • Додатки не синхронізуватимуться у фоновому режимі.
  • Може виникнути проблема з підключенням до Інтернету або до інших пристроїв.

Коли варто вмикати режим економії заряду

  • Постійне увімкнення режиму економії заряду батареї робить смартфон менш функціональним.
  • Режим економії батареї краще використовувати як тимчасовий спосіб економії — вмикайте його лише тоді, коли вам потрібен смартфон, а підзарядити його немає де.

Раніше ми писали, чи потрібна захисна плівка на екрані смартфона. Також повідомляли, як користуватися смартфоном, щоб він пережив холод.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі