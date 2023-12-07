Режим економії батареї на смартфоні — коли та на який час вмикати
7 грудня 2023 19:45
Постійне увімкнення режиму економії заряду батареї робить смартфон менш функціональним. Фото: androidcentral.com
Інтуїтивно здається, якщо назавжди увімкнути режим економії заряду батареї, то смартфон буде розряджатися набагато повільніше. Але, чи не зашкодить це телефону в довгостроковій перспективі?
Про це написав ITechua.
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Плюси увімкнення режиму економії заряду
- Можна довше користуватися пристроєм, не турбуючись про те, що батарея розрядиться.
- Збільшення часу роботи на одній зарядці позбавить від необхідності часто заряджати пристрій, що може збільшити термін служби акумулятора.
- Зниження споживання мобільних даних, що корисно, якщо у користувача обмежений тарифний план.
Мінуси увімкнення режиму економії заряду
- Екран буде постійно тьмяним та менш чуйним.
- Важливі додатки та функції (наприклад, сповіщення або GPS) можуть працювати некоректно або взагалі не працювати.
- Додатки не синхронізуватимуться у фоновому режимі.
- Може виникнути проблема з підключенням до Інтернету або до інших пристроїв.
Коли варто вмикати режим економії заряду
- Постійне увімкнення режиму економії заряду батареї робить смартфон менш функціональним.
- Режим економії батареї краще використовувати як тимчасовий спосіб економії — вмикайте його лише тоді, коли вам потрібен смартфон, а підзарядити його немає де.
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