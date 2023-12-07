Режим економії батареї на смартфоні: коли та на який час вмикати

Постійне увімкнення режиму економії заряду батареї робить смартфон менш функціональним. Фото: androidcentral.com

Інтуїтивно здається, якщо назавжди увімкнути режим економії заряду батареї, то смартфон буде розряджатися набагато повільніше. Але, чи не зашкодить це телефону в довгостроковій перспективі?

Про це написав ITechua.

Читайте також:

Плюси увімкнення режиму економії заряду

Можна довше користуватися пристроєм, не турбуючись про те, що батарея розрядиться.

Збільшення часу роботи на одній зарядці позбавить від необхідності часто заряджати пристрій, що може збільшити термін служби акумулятора.

Зниження споживання мобільних даних, що корисно, якщо у користувача обмежений тарифний план.

Мінуси увімкнення режиму економії заряду

Екран буде постійно тьмяним та менш чуйним.

Важливі додатки та функції (наприклад, сповіщення або GPS) можуть працювати некоректно або взагалі не працювати.

Додатки не синхронізуватимуться у фоновому режимі.

Може виникнути проблема з підключенням до Інтернету або до інших пристроїв.

Коли варто вмикати режим економії заряду

Постійне увімкнення режиму економії заряду батареї робить смартфон менш функціональним.

Режим економії батареї краще використовувати як тимчасовий спосіб економії — вмикайте його лише тоді, коли вам потрібен смартфон, а підзарядити його немає де.

Раніше ми писали, чи потрібна захисна плівка на екрані смартфона. Також повідомляли, як користуватися смартфоном, щоб він пережив холод.