Режим экономии батареи на смартфоне — когда и на какое время включать
7 декабря 2023 19:45
Постоянное включение режима экономии заряда батареи делает смартфон менее функциональным. Фото: androidcentral.com
Интуитивно кажется, если навсегда включить режим экономии заряда батареи, смартфон будет разряжаться гораздо медленнее. Но не повредит ли это телефону в долгосрочной перспективе?
Об этом написал ITechua.
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Плюсы включения режима экономии заряда
- Можно дольше использовать устройство, не беспокоясь о том, что батарея разрядится.
- Увеличение времени работы на одной зарядке избавит от необходимости часто заряжать устройство, что может увеличить срок службы аккумулятора.
- Снижение потребления мобильных данных, что полезно, если у пользователя ограничен тарифный план.
Минусы включения режима экономии заряда
- Экран будет постоянно тусклым и менее отзывчивым.
- Важные приложения и функции (например, уведомления или GPS) могут работать некорректно или вообще не работать.
- Приложения не будут синхронизироваться в фоновом режиме.
- Может возникнуть проблема с подключением к Интернету или другим устройствам.
Когда следует включать режим экономии заряда
- Постоянное включение режима экономии заряда батареи делает смартфон менее функциональным.
- Режим экономии батареи лучше использовать как временный способ экономии — включайте его только тогда, когда вам нужен смартфон, а подзарядить его негде.
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