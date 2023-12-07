Режим экономии батареи на смартфоне: когда и на какое время включать

Постоянное включение режима экономии заряда батареи делает смартфон менее функциональным. Фото: androidcentral.com

Интуитивно кажется, если навсегда включить режим экономии заряда батареи, смартфон будет разряжаться гораздо медленнее. Но не повредит ли это телефону в долгосрочной перспективе?

Об этом написал ITechua.

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Плюсы включения режима экономии заряда

Можно дольше использовать устройство, не беспокоясь о том, что батарея разрядится.

Увеличение времени работы на одной зарядке избавит от необходимости часто заряжать устройство, что может увеличить срок службы аккумулятора.

Снижение потребления мобильных данных, что полезно, если у пользователя ограничен тарифный план.

Минусы включения режима экономии заряда

Экран будет постоянно тусклым и менее отзывчивым.

Важные приложения и функции (например, уведомления или GPS) могут работать некорректно или вообще не работать.

Приложения не будут синхронизироваться в фоновом режиме.

Может возникнуть проблема с подключением к Интернету или другим устройствам.

Когда следует включать режим экономии заряда

Постоянное включение режима экономии заряда батареи делает смартфон менее функциональным.

Режим экономии батареи лучше использовать как временный способ экономии — включайте его только тогда, когда вам нужен смартфон, а подзарядить его негде.

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