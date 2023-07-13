BMW випускає розумні окуляри для байкерів з проєкційним екраном

Розумні окуляри: BMW випускає аксесуар для байкерів з проєкційним екраном
Мотоциклетний підрозділ BMW Motorrad випустив розумні окуляри ConnectedRide Smartglasses, які розміщують показники приладової панелі перед очима водія, щоб він не відвертався від дороги. На думку розробників це зробить їзду на мотоциклах трохи безпечнішою.
Про це повідомив Gizmodo
Як працюють ConnectedRide Smartglasses
Окуляри проєктують мінімальну кількість інформації на праву лінзу окулярів. Smartglasses з'єднуються з додатком BMW Motorrad Connected через Bluetooth.
Водій отримує інформацію:
- про власну швидкість;
- про обмеження швидкості на дорозі;
- на якій передачі перебуває мотоцикл;
- GPS-навігації.
Розумні окуляри BMW будуть доступні у двох розмірах – середньому та великому, в залежності від відстані між зіницями користувача. Вони включатимуть адаптер RX для тих, хто носить лінзи за рецептом.
Окуляри дозволять користувачеві перемикатися між тонованими та прозорими на 85% лінзами. Час автономної роботи батареї аксесуара триває до 10 годин.
Ціна на ConnectedRide Smartglasses
На європейських ринків окуляри коштують 690 євро (28 083 грн по актуальному валютному курсу).
Раніше ми представили ТОП 5 бюджетних бездротових навушників у 2023 році в Україні.
Також ми повідомляли, як безплатно встановити бета-версію iOS 17.