Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Розумні окуляри: BMW випускає аксесуар для байкерів з проєкційним екраном arrow

Розумні окуляри: BMW випускає аксесуар для байкерів з проєкційним екраном

13 липня 2023 19:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
BMW випускає розумні окуляри для байкерів з проєкційним екраном
Окуляри дозволять користувачеві перемикатися між тонованими та прозорими на 85% лінзами. Фото: BMW Group
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Мотоциклетний підрозділ BMW Motorrad випустив розумні окуляри ConnectedRide Smartglasses, які розміщують показники приладової панелі перед очима водія, щоб він не відвертався від дороги. На думку розробників це зробить їзду на мотоциклах трохи безпечнішою.

Про це повідомив Gizmodo

Читайте також:

Як працюють ConnectedRide Smartglasses

Окуляри проєктують мінімальну кількість інформації на праву лінзу окулярів. Smartglasses з'єднуються з додатком BMW Motorrad Connected через Bluetooth.

Водій отримує інформацію:

  • про власну швидкість;
  • про обмеження швидкості на дорозі;
  • на якій передачі перебуває мотоцикл;
  • GPS-навігації.

Розумні окуляри BMW будуть доступні у двох розмірах – середньому та великому, в залежності від відстані між зіницями користувача. Вони включатимуть адаптер RX для тих, хто носить лінзи за рецептом.

Окуляри дозволять користувачеві перемикатися між тонованими та прозорими на 85% лінзами. Час автономної роботи батареї аксесуара триває до 10 годин.

Ціна на ConnectedRide Smartglasses

На європейських ринків окуляри коштують 690 євро (28 083 грн по актуальному валютному курсу).

Розумні окуляри транслюють для мотоцикліста швидкість та напрямок руху. Фото: BMW Group

Раніше ми представили ТОП 5 бюджетних бездротових навушників у 2023 році в Україні.

Також ми повідомляли, як безплатно встановити бета-версію iOS 17.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз