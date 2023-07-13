BMW випускає розумні окуляри для байкерів з проєкційним екраном

Окуляри дозволять користувачеві перемикатися між тонованими та прозорими на 85% лінзами. Фото: BMW Group

Мотоциклетний підрозділ BMW Motorrad випустив розумні окуляри ConnectedRide Smartglasses, які розміщують показники приладової панелі перед очима водія, щоб він не відвертався від дороги. На думку розробників це зробить їзду на мотоциклах трохи безпечнішою.

Про це повідомив Gizmodo

Читайте також:

Як працюють ConnectedRide Smartglasses

Окуляри проєктують мінімальну кількість інформації на праву лінзу окулярів. Smartglasses з'єднуються з додатком BMW Motorrad Connected через Bluetooth.

Водій отримує інформацію:

про власну швидкість;

про обмеження швидкості на дорозі;

на якій передачі перебуває мотоцикл;

GPS-навігації.

Розумні окуляри BMW будуть доступні у двох розмірах – середньому та великому, в залежності від відстані між зіницями користувача. Вони включатимуть адаптер RX для тих, хто носить лінзи за рецептом.

Окуляри дозволять користувачеві перемикатися між тонованими та прозорими на 85% лінзами. Час автономної роботи батареї аксесуара триває до 10 годин.

Ціна на ConnectedRide Smartglasses

На європейських ринків окуляри коштують 690 євро (28 083 грн по актуальному валютному курсу).

Розумні окуляри транслюють для мотоцикліста швидкість та напрямок руху. Фото: BMW Group

Раніше ми представили ТОП 5 бюджетних бездротових навушників у 2023 році в Україні.

Також ми повідомляли, як безплатно встановити бета-версію iOS 17.