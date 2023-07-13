BMW выпускает умные очки для байкеров с проекционным экраном

Очки позволят переключаться между тонированными и прозрачными на 85% линзами. Фото: BMW Group

Мотоциклетное подразделение BMW Motorrad выпустило умные очки ConnectedRide Smartglasses, которые размещают показатели приборной панели перед глазами водителя, чтобы оно не отворачивалось от дороги. По мнению разработчиков, это сделает езду на мотоциклах немного безопаснее.

Об этом сообщил Gizmodo

Читайте также:

Как работают ConnectedRide Smartglasses

Очки проецируют минимальное количество информации на правую линзу очков. Smartglasses соединяются с приложением BMW Motorrad Connected через Bluetooth.

Водитель получает информацию:

о собственной скорости;

об ограничении скорости на дороге;

на какой передаче находится мотоцикл;

GPS-навигации.

Умные очки BMW будут доступны в двух размерах – среднем и большом, в зависимости от расстояния между зрачками пользователя. Они будут включать адаптер RX для тех, кто носит контактные линзы.

Очки позволят переключаться между тонированными и прозрачными на 85% линзами. Время автономной работы батареи аксессуара длится до 10 часов.

Цена на ConnectedRide Smartglasses

На европейских рынках очки стоят 690 евро (28083 грн по актуальному валютному курсу).

Умные очки транслируют для мотоциклиста скорость и направление движения. Фото: BMW Group

Ранее мы представили ТОП 5 бюджетных беспроводных наушников в 2023 году в Украине.

Также мы сообщали, как бесплатно установить бета-версию iOS 17.