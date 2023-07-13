Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Умные очки: BMW выпускает аксессуар для байкеров с проекционным экраном arrow

Умные очки: BMW выпускает аксессуар для байкеров с проекционным экраном

13 июля 2023 19:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
BMW выпускает умные очки для байкеров с проекционным экраном
Очки позволят переключаться между тонированными и прозрачными на 85% линзами. Фото: BMW Group
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Мотоциклетное подразделение BMW Motorrad выпустило умные очки ConnectedRide Smartglasses, которые размещают показатели приборной панели перед глазами водителя, чтобы оно не отворачивалось от дороги. По мнению разработчиков, это сделает езду на мотоциклах немного безопаснее.

Об этом сообщил Gizmodo

Читайте также:

Как работают ConnectedRide Smartglasses

Очки проецируют минимальное количество информации на правую линзу очков. Smartglasses соединяются с приложением BMW Motorrad Connected через Bluetooth.

Водитель получает информацию:

  • о собственной скорости;
  • об ограничении скорости на дороге;
  • на какой передаче находится мотоцикл;
  • GPS-навигации.

Умные очки BMW будут доступны в двух размерах – среднем и большом, в зависимости от расстояния между зрачками пользователя. Они будут включать адаптер RX для тех, кто носит контактные линзы.

Очки позволят переключаться между тонированными и прозрачными на 85% линзами. Время автономной работы батареи аксессуара длится до 10 часов.

Цена на ConnectedRide Smartglasses

На европейских рынках очки стоят 690 евро (28083 грн по актуальному валютному курсу).

Умные очки транслируют для мотоциклиста скорость и направление движения. Фото: BMW Group

Ранее мы представили ТОП 5 бюджетных беспроводных наушников в 2023 году в Украине.

Также мы сообщали, как бесплатно установить бета-версию iOS 17.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Коррупция, зарплаты военным, контрабанда и бэк-офисы. Большое интервью с Ярославом Железняком

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз