Samsung Galaxy A34 проти Google Pixel 6a: що обрати

Samsung Galaxy A34 проти Google Pixel 6a, — який бюджетний смартфон обрати
31 жовтня 2023 17:45
Відмінності між телефонами не критичні, але вони можуть стати вирішальними при виборі моделі користувачем. Фото: @kalipeztech
Два смартфони середнього класу Samsung Galaxy A34 і Google Pixel 6a пропонують власні набори переваг. Який з них є кращим вибором здебільшого залежить від особистих уподобань.
Порівняльний аналіз смартфонів провели експерти Tech Advisor.
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Відмінності між Galaxy A34 та Pixel 6a
Екран
- Galaxy A34 оснащений 6,6-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц.
- Pixel 6a має 6,1-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 60 Гц.
- Перевагу має Galaxy A34 через більший екран та частоту оновлення, яка забезпечує більш плавний та швидкий рух.
Безпека
- Обидва телефони мають сканери відбитків пальців під дисплеєм.
- Перевага за Galaxy A34, який додатково оснащений розблокуванням телефону обличчям.
Продуктивність
- Galaxy A34 пропонує 6 ГБ оперативної пам'яті з чипсетом MediaTek Dimensity 1080.
- Pixel 6a також має 6 ГБ оперативної пам'яті, але з чипсетом Google Tensor.
- В тесті Geekbench 5 Pixel 6a випередив Galaxy A34, набравши 2745 балів проти 2312.
- В цілому, обидва телефони забезпечують хорошу продуктивність для повсякденних завдань, але Pixel 6a має невелику перевагу.
Накопичувач
- Обидва телефони пропонують 128 ГБ вбудованої пам'яті.
- Перевага A34 через підтримку розширення карт пам'яті microSD та версію на 8/256 ГБ.
Час автономної роботи та зарядка
- Обидва телефони забезпечують надійну роботу протягом усього дня.
- Pixel 6a заряджається з максимальною потужністю 18 Вт за 15 хвилин на 22%, за 30 хвилин — на 42%, до повного заряду — за 1 годину 50 хвилин.
- Galaxy A34 заряджається з потужністю 25 Вт на 15-20% за 15 хвилин, приблизно на третину — за 30 хвилин, до повного заряду — приблизно за 2 години.
Камери
- Galaxy A34 має 13 МП селфі-камеру та потрійну камеру на задній панелі 48+8+5 МП; може записувати відео у форматі 4K на обидві камери.
- Pixel 6a має 8 МП селфі-камеру та подвійну камеру на задній панелі 12,2+12 МП; задня камера може записувати відео з роздільною здатністю 4K, а фронтальна — лише 1080p.
- Galaxy A34 має спеціальну макрокамеру для зйомки крупним планом.
- Pixel 6a перевершує Galaxy A34 за якістю фото- та відеозйомки.
Ціна
- Pixel 6a — 349 доларів.
- Galaxy A34 — 424 долари (6/128 ГБ) та 485 доларів (8/256 ГБ).
Samsung Galaxy A34 або Google Pixel 6a: який телефон краще купити
- Якщо пріоритетом є великий дисплей з високою частотою оновлення, універсальні функції безпеки та розширювана пам'ять, то Samsung Galaxy A34 — кращий вибір.
- Якщо швидкість зарядки, продуктивність, краща якість камер мають вирішальне значення, то Pixel 6a може бути більш підходящим варіантом.
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