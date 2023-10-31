Samsung Galaxy A34 проти Google Pixel 6a: що обрати

Відмінності між телефонами не критичні, але вони можуть стати вирішальними при виборі моделі користувачем. Фото: @kalipeztech

Два смартфони середнього класу Samsung Galaxy A34 і Google Pixel 6a пропонують власні набори переваг. Який з них є кращим вибором здебільшого залежить від особистих уподобань.

Порівняльний аналіз смартфонів провели експерти Tech Advisor.

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Екран

Galaxy A34 оснащений 6,6-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц.

Pixel 6a має 6,1-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 60 Гц.

Перевагу має Galaxy A34 через більший екран та частоту оновлення, яка забезпечує більш плавний та швидкий рух.

Безпека

Обидва телефони мають сканери відбитків пальців під дисплеєм.

Перевага за Galaxy A34, який додатково оснащений розблокуванням телефону обличчям.

Продуктивність

Galaxy A34 пропонує 6 ГБ оперативної пам'яті з чипсетом MediaTek Dimensity 1080.

Pixel 6a також має 6 ГБ оперативної пам'яті, але з чипсетом Google Tensor.

В тесті Geekbench 5 Pixel 6a випередив Galaxy A34, набравши 2745 балів проти 2312.

В цілому, обидва телефони забезпечують хорошу продуктивність для повсякденних завдань, але Pixel 6a має невелику перевагу.

Накопичувач

Обидва телефони пропонують 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Перевага A34 через підтримку розширення карт пам'яті microSD та версію на 8/256 ГБ.

Час автономної роботи та зарядка

Обидва телефони забезпечують надійну роботу протягом усього дня.

Pixel 6a заряджається з максимальною потужністю 18 Вт за 15 хвилин на 22%, за 30 хвилин — на 42%, до повного заряду — за 1 годину 50 хвилин.

Galaxy A34 заряджається з потужністю 25 Вт на 15-20% за 15 хвилин, приблизно на третину — за 30 хвилин, до повного заряду — приблизно за 2 години.

Камери

Galaxy A34 має 13 МП селфі-камеру та потрійну камеру на задній панелі 48+8+5 МП; може записувати відео у форматі 4K на обидві камери.

Pixel 6a має 8 МП селфі-камеру та подвійну камеру на задній панелі 12,2+12 МП; задня камера може записувати відео з роздільною здатністю 4K, а фронтальна — лише 1080p.

Galaxy A34 має спеціальну макрокамеру для зйомки крупним планом.

Pixel 6a перевершує Galaxy A34 за якістю фото- та відеозйомки.

Ціна

Pixel 6a — 349 доларів.

Galaxy A34 — 424 долари (6/128 ГБ) та 485 доларів (8/256 ГБ).

Samsung Galaxy A34 або Google Pixel 6a: який телефон краще купити

Якщо пріоритетом є великий дисплей з високою частотою оновлення, універсальні функції безпеки та розширювана пам'ять, то Samsung Galaxy A34 — кращий вибір. Якщо швидкість зарядки, продуктивність, краща якість камер мають вирішальне значення, то Pixel 6a може бути більш підходящим варіантом.

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