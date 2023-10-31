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Samsung Galaxy A34 проти Google Pixel 6a, — який бюджетний смартфон обрати

31 жовтня 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy A34 проти Google Pixel 6a: що обрати
Відмінності між телефонами не критичні, але вони можуть стати вирішальними при виборі моделі користувачем. Фото: @kalipeztech
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Два смартфони середнього класу Samsung Galaxy A34 і Google Pixel 6a пропонують власні набори переваг. Який з них є кращим вибором здебільшого залежить від особистих уподобань.

Порівняльний аналіз смартфонів провели експерти Tech Advisor.

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Відмінності між Galaxy A34 та Pixel 6a

Екран

  • Galaxy A34 оснащений 6,6-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц.
  • Pixel 6a має 6,1-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 60 Гц.
  • Перевагу має Galaxy A34 через більший екран та частоту оновлення, яка забезпечує більш плавний та швидкий рух.

Безпека

  • Обидва телефони мають сканери відбитків пальців під дисплеєм.
  • Перевага за Galaxy A34, який додатково оснащений розблокуванням телефону обличчям.

Продуктивність

  • Galaxy A34 пропонує 6 ГБ оперативної пам'яті з чипсетом MediaTek Dimensity 1080.
  • Pixel 6a також має 6 ГБ оперативної пам'яті, але з чипсетом Google Tensor.
  • В тесті Geekbench 5 Pixel 6a випередив Galaxy A34, набравши 2745 балів проти 2312.
  • В цілому, обидва телефони забезпечують хорошу продуктивність для повсякденних завдань, але Pixel 6a має невелику перевагу.

Накопичувач

  • Обидва телефони пропонують 128 ГБ вбудованої пам'яті.
  • Перевага A34 через підтримку розширення карт пам'яті microSD та версію на 8/256 ГБ.

Час автономної роботи та зарядка

  • Обидва телефони забезпечують надійну роботу протягом усього дня.
  • Pixel 6a заряджається з максимальною потужністю 18 Вт за 15 хвилин на 22%, за 30 хвилин — на 42%, до повного заряду — за 1 годину 50 хвилин.
  • Galaxy A34 заряджається з потужністю 25 Вт на 15-20% за 15 хвилин, приблизно на третину — за 30 хвилин, до повного заряду — приблизно за 2 години.

Камери

  • Galaxy A34 має 13 МП селфі-камеру та потрійну камеру на задній панелі 48+8+5 МП; може записувати відео у форматі 4K на обидві камери.
  • Pixel 6a має 8 МП селфі-камеру та подвійну камеру на задній панелі 12,2+12 МП; задня камера може записувати відео з роздільною здатністю 4K, а фронтальна — лише 1080p.
  • Galaxy A34 має спеціальну макрокамеру для зйомки крупним планом.
  • Pixel 6a перевершує Galaxy A34 за якістю фото- та відеозйомки.

Ціна

  • Pixel 6a — 349 доларів.
  • Galaxy A34 — 424 долари (6/128 ГБ) та 485 доларів (8/256 ГБ).

Samsung Galaxy A34 або Google Pixel 6a: який телефон краще купити

  1. Якщо пріоритетом є великий дисплей з високою частотою оновлення, універсальні функції безпеки та розширювана пам'ять, то Samsung Galaxy A34 — кращий вибір.
  2. Якщо швидкість зарядки, продуктивність, краща якість камер мають вирішальне значення, то Pixel 6a може бути більш підходящим варіантом.

Раніше ми писали, який зі смартфонів краще обрати: Samsung Galaxy S23 або Google Pixel 8. Також проводили порівняння iPhone 15 Pro та Google Pixel 8 Pro.

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