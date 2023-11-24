Samsung Galaxy A54 проти Galaxy S23 FE: що обрати

Galaxy A54 та Galaxy S23 FE дуже схожі, але мають достатньо відмінностей, щоб змусити замислитися, який з них придбати. Фото: gsmarena.com

Galaxy A54 і Galaxy S23 FE мають ідентичний дизайн, а також схожі за розміром і вагою. Обидва смартфони мають водонепроникний корпус, дві плоскі панелі зі скла Gorilla Glass 5 та однаково вигнуті матові рамки. Чи виправдує себе різниця у ціні між ними.

Про це написала GSMarena.

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Дизайн

У S23 FE преміальна збірка — він має алюмінієву рамку, тоді як A54 використовує пластикову.

S23 FE має клас захисту IP68 (витримає занурення під воду на глибину до 1,5 м), а A54 — IP67 (глибина до 1 м).

Естетично обидва смартфони мають гарний вигляд.

Дисплей

A54 оснащений екраном Super AMOLED, а S23 FE — панеллю Dynamic AMOLED 2X. Фактично вони однакові.

Обидві панелі мають діагональ 6,4 дюйма й однакову роздільну здатність 1080 x 2340 пікселів, підтримують частоту оновлення 120 Гц та потокове передавання HDR10+.

Мають майже однакову яскравість — близько 980 ніт в автоматичному режимі та 450 ніт при ручному регулюванні.

Мають точне калібрування кольорів.

Використовують лише фіксовані режими частоти оновлення 120 Гц та 60 Гц.

Час автономної роботи

A54 отримав акумулятор 5000 мАг, а S23 FE — 4500 мАг.

S23 FE показав гірші результати в активних тестах акумулятора, окрім голосових дзвінків — протримався на 1 годину менше в Інтернеті та на 2 години — в сценаріях потокового відео та іграх.

Однак чипсет Snapdragon в S23 FE має набагато більш енергоефективний модем, що забезпечує набагато довший час роботи в режимі розмови.

Швидкість заряджання

A54 та S23 FE підтримують швидку дротову зарядку потужністю 25 Вт та заряджаються з однаковою швидкістю, попри різницю в місткості батарей.

Бездротова зарядка та зворотна бездротова зарядка підтримуються лише на Galaxy S23 FE.

Продуктивність

Galaxy A54 працює на базі чипсета Samsung Exynos 1380 середнього класу.

S23 FE на американському ринку отримав Snapdragon 8 Gen 1, в інших країнах — чип Exynos 2200.

Очікувано, що A54 менш продуктивний порівняно з S23 FE, адже має на 40% швидший процесор та втричі — графічний процесор.

Попри це S23 FE сильно гальмує, і через якийсь час він може втратити до половини своєї продуктивності. A54 гальмує не так сильно, якщо взагалі гальмує.

Камери

Найбільший козир Galaxy S23 FE — його камери. Хоча технічно обидва смартфони мають загалом по чотири камери — три на задній панелі, одна на передній.

Samsung Galaxy A54 проти Galaxy S23 FE: що обрати

Ціна S23 FE зараз коливається від 400 до 600 доларів на різних ринках. Вартість A54 впала до 300 доларів.

Galaxy A54 — добре продуманий смартфон середнього класу з міцною конструкцією, чудовим екраном, тривалим часом автономної роботи та в цілому гарною камерою. Його продуктивність теж цілком нормальна.

Galaxy S23 FE — свого роду флагманський телефон з потужнішим апаратним забезпеченням, кращою якістю фотографій, зі справжньою телефотокамерою.

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