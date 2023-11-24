Samsung Galaxy A54 проти Galaxy S23 FE: що обрати

Samsung Galaxy A54 проти Galaxy S23 FE — який бюджетний телефон кращий
Galaxy A54 і Galaxy S23 FE мають ідентичний дизайн, а також схожі за розміром і вагою. Обидва смартфони мають водонепроникний корпус, дві плоскі панелі зі скла Gorilla Glass 5 та однаково вигнуті матові рамки. Чи виправдує себе різниця у ціні між ними.
Про це написала GSMarena.
Дизайн
- У S23 FE преміальна збірка — він має алюмінієву рамку, тоді як A54 використовує пластикову.
- S23 FE має клас захисту IP68 (витримає занурення під воду на глибину до 1,5 м), а A54 — IP67 (глибина до 1 м).
- Естетично обидва смартфони мають гарний вигляд.
Дисплей
- A54 оснащений екраном Super AMOLED, а S23 FE — панеллю Dynamic AMOLED 2X. Фактично вони однакові.
- Обидві панелі мають діагональ 6,4 дюйма й однакову роздільну здатність 1080 x 2340 пікселів, підтримують частоту оновлення 120 Гц та потокове передавання HDR10+.
- Мають майже однакову яскравість — близько 980 ніт в автоматичному режимі та 450 ніт при ручному регулюванні.
- Мають точне калібрування кольорів.
- Використовують лише фіксовані режими частоти оновлення 120 Гц та 60 Гц.
Час автономної роботи
- A54 отримав акумулятор 5000 мАг, а S23 FE — 4500 мАг.
- S23 FE показав гірші результати в активних тестах акумулятора, окрім голосових дзвінків — протримався на 1 годину менше в Інтернеті та на 2 години — в сценаріях потокового відео та іграх.
- Однак чипсет Snapdragon в S23 FE має набагато більш енергоефективний модем, що забезпечує набагато довший час роботи в режимі розмови.
Швидкість заряджання
- A54 та S23 FE підтримують швидку дротову зарядку потужністю 25 Вт та заряджаються з однаковою швидкістю, попри різницю в місткості батарей.
- Бездротова зарядка та зворотна бездротова зарядка підтримуються лише на Galaxy S23 FE.
Продуктивність
- Galaxy A54 працює на базі чипсета Samsung Exynos 1380 середнього класу.
- S23 FE на американському ринку отримав Snapdragon 8 Gen 1, в інших країнах — чип Exynos 2200.
- Очікувано, що A54 менш продуктивний порівняно з S23 FE, адже має на 40% швидший процесор та втричі — графічний процесор.
- Попри це S23 FE сильно гальмує, і через якийсь час він може втратити до половини своєї продуктивності. A54 гальмує не так сильно, якщо взагалі гальмує.
Камери
Найбільший козир Galaxy S23 FE — його камери. Хоча технічно обидва смартфони мають загалом по чотири камери — три на задній панелі, одна на передній.
Samsung Galaxy A54 проти Galaxy S23 FE: що обрати
Ціна S23 FE зараз коливається від 400 до 600 доларів на різних ринках. Вартість A54 впала до 300 доларів.
Galaxy A54 — добре продуманий смартфон середнього класу з міцною конструкцією, чудовим екраном, тривалим часом автономної роботи та в цілому гарною камерою. Його продуктивність теж цілком нормальна.
Galaxy S23 FE — свого роду флагманський телефон з потужнішим апаратним забезпеченням, кращою якістю фотографій, зі справжньою телефотокамерою.
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